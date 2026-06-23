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В Клину в пятый раз состоится гала-концерт "Ночь Чайковского" - РИА Новости, 23.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:21 23.06.2026
В Клину в пятый раз состоится гала-концерт "Ночь Чайковского"

В Клину пройдет гала-концерт «Ночь Чайковского»

© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской областиГала-концерт "Ночь Чайковского" в Клину
Гала-концерт Ночь Чайковского в Клину - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Гала-концерт "Ночь Чайковского" в Клину. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В усадьбе Демьяново в Клину 4 июля в пятый раз состоится гала-концерт «Ночь Чайковского».
  • Художественным руководителем гала-концерта является народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет, который представит популярные произведения Чайковского.
  • В концерте примут участие премьеры балета Большого театра России, народные артисты, победители международных конкурсов и другие известные исполнители.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Клину в усадьбе Демьяново в пятый раз состоится гала-концерт "Ночь Чайковского" 4 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Путь Чайковского" Русского концертного агентства. Проект реализуется с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Художественным руководителем является народный артист СССР, Герой труда России Юрий Башмет. Он представит популярные произведения Чайковского, в том числе полонез из оперы "Евгений Онегин" и кантату "Москва", написанную к коронации императора Александра III.
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В гала-концерте примут участие премьеры балета Большого театра России Денис Родькин и Элеонора Севенард, народный артист России Александр Князев, победитель XV Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев, приглашенные солисты Большого театра Елизавета Нарсия, Анна Юркус, Николай Землянских и артист Молодежной оперной программы Большого театра Игорь Онищенко, а также лауреаты международных конкурсов София Виланд и Грант Башмет. За дирижерский пульт оркестра "Новая Россия" и академической хоровой капеллы имени А. Юрлова встанет Юрий Башмет.
Концерт пройдет на Большой поляне усадьбы Демьяново. Там построят специальную сцену. Фасады усадьбы дополнят световыми и визуальными эффектами. Вход свободный. Начало в 21:00.
Усадьба Демьяново, история которой ведется с 1625 года, не была местом жительства Чайковского, однако имеет к композитору самое непосредственное отношение. Ею владел брат композитора Сергея Танеева – ученика и друга Чайковского. Частыми гостями усадьбы были Скрябины, сестры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Чайковский и его брат Модест часто навещали усадьбу Танеевых и их гостей.
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