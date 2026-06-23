В Клину в пятый раз состоится гала-концерт "Ночь Чайковского"

Краткий пересказ от РИА ИИ В усадьбе Демьяново в Клину 4 июля в пятый раз состоится гала-концерт «Ночь Чайковского».

Художественным руководителем гала-концерта является народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет, который представит популярные произведения Чайковского.

В концерте примут участие премьеры балета Большого театра России, народные артисты, победители международных конкурсов и другие известные исполнители.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Клину в усадьбе Демьяново в пятый раз состоится гала-концерт "Ночь Чайковского" 4 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Путь Чайковского" Русского концертного агентства. Проект реализуется с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив . Художественным руководителем является народный артист СССР , Герой труда России Юрий Башмет. Он представит популярные произведения Чайковского, в том числе полонез из оперы "Евгений Онегин" и кантату "Москва", написанную к коронации императора Александра III.

В гала-концерте примут участие премьеры балета Большого театра России Денис Родькин и Элеонора Севенард, народный артист России Александр Князев, победитель XV Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев, приглашенные солисты Большого театра Елизавета Нарсия, Анна Юркус, Николай Землянских и артист Молодежной оперной программы Большого театра Игорь Онищенко, а также лауреаты международных конкурсов София Виланд и Грант Башмет. За дирижерский пульт оркестра "Новая Россия" и академической хоровой капеллы имени А. Юрлова встанет Юрий Башмет.

Концерт пройдет на Большой поляне усадьбы Демьяново. Там построят специальную сцену. Фасады усадьбы дополнят световыми и визуальными эффектами. Вход свободный. Начало в 21:00.