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В Клину прошел концерт "Ночь Чайковского" - РИА Новости, 05.07.2026
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Культура
 
23:40 04.07.2026 (обновлено: 18:23 05.07.2026)
В Клину прошел концерт "Ночь Чайковского"

В усадьбе Демьяново в Клину прошел гала-концерт "Ночь Чайковского"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В усадьбе Демьяново в Клину прошел гала-концерт «Ночь Чайковского».
  • Художественным руководителем проекта и дирижером выступил народный артист СССР Юрий Башмет.
  • В концерте приняли участие известные артисты, в том числе премьеры Большого театра России Денис Родькин и Элеонора Севенард.
КЛИН (Московская область), 4 июл - РИА Новости. Масштабный гала-концерт "Ночь Чайковского" прошел в субботу в усадьбе Демьяново в Клину, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт под открытым небом состоялся на Большой поляне старинной усадьбы Демьяново, где специально для мероприятия была возведена сцена. Архитектурный ансамбль усадьбы дополнили световые и визуальные эффекты, создавшие особую атмосферу для исполнения произведений великого русского композитора.
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Художественным руководителем проекта выступил народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет, который также встал за дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и Академической хоровой капеллы имени А.А. Юрлова.
Гала-концерт открылся торжественным Полонезом из оперы "Евгений Онегин", а завершился кантатой "Москва", написанной Чайковским к коронации императора Александра III.
В программе прозвучали фрагменты из опер, балетов и концертов композитора в исполнении артистов разных поколений. Участие в концерте приняли премьеры Большого театра России Денис Родькин и Элеонора Севенард, народный артист России Александр Князев, победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев, приглашенные солисты Большого театра Елизавета Нарсия, Анна Юркус и Николай Землянских, артист Молодежной оперной программы Большого театра Игорь Онищенко, а также лауреаты международных конкурсов София Виланд и Грант Башмет.
"Я очень рад, что в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы продолжаем развивать наш масштабный проект "Путь Чайковского". Клин - особая точка на музыкальной карте мира. Здесь, в атмосфере, пропитанной духом Чайковского, мы стараемся каждый год создавать пространство искреннего творческого диалога. В программе концерта — сочинения Петра Ильича, которые трогают до глубины души и возвышают человека. Уверен, что наш концерт вновь соберет вокруг себя единомышленников, которые и дальше пойдут вместе с нами по "Пути Чайковского", - сказал Башмет.
Зрители, расположившиеся на территории усадьбы, тепло встречали артистов и подолгу аплодировали после каждого номера. Несмотря на поздний час, публика не расходилась до самого финала концерта, полностью погрузившись в атмосферу открытого музыкального вечера под открытым небом.
Усадьба Демьяново, история которой ведется с 1625 года, тесно связана с именем композитора. Ею владел брат Сергея Танеева - ученика и друга Чайковского. Частыми гостями усадьбы были семья Скрябиных, сестры Гнесины, художник Аполлинарий Васнецов, ученый Климент Тимирязев, писатель Андрей Белый и многие другие деятели культуры. Сам Петр Чайковский вместе с братом Модестом неоднократно бывал здесь.
Проект "Путь Чайковского" Русское концертное агентство реализует с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его основная идея заключается в проведении масштабных концертов в формате open-air с участием ведущих представителей академического искусства в местах, связанных с жизнью и творчеством композитора. Проект призван показать актуальность и востребованность музыкального наследия Чайковского в современном культурном пространстве.
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