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Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проходит в Москве - РИА Новости, 22.06.2026
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05:01 22.06.2026 (обновлено: 13:07 22.06.2026)
Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проходит в Москве

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проходит в Москве в честь Дня памяти и скорби

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве проходит акция «Вахта памяти. Вечный огонь» в честь Дня памяти и скорби.
  • Участниками акции стали москвичи, гости города и представители общественных и государственных организаций.
  • В рамках мероприятия состоялось возложение цветов и свечей к Могиле Неизвестного солдата после минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возложение цветов и свечей к Могиле Неизвестного солдата проходит в Москве в рамках акции "Вахта памяти. Вечный огонь" в честь Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение началось после того, как в 4 часа утра голос Юрия Левитана объявил о начале войны. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.
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Так, участниками акции стали москвичи и гости города, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Ака Марзаева, председатель Московской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана и специальных военных операций" (МРО РСВА и СВО) Петр Петров, народный артист СССР, герой труда РФ, дирижер Юрий Башмет.
"В День памяти и скорби не только для меня, а для многих москвичей, многих, кто сегодня находится в Москве, очень важно оказаться здесь, в Александровском саду, у Вечного огня. В День памяти и скорби мы вспоминаем те миллионы жертв, которые остались на полях сражений, погибли в концлагерях, умерли от ран. Это память нашего народа", - сказал Шапошников журналистам в ходе мероприятия.
Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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