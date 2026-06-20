Театральная неделя пройдет в Ярославле с 27 июня по 5 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Театральная неделя пройдет в Ярославле с 27 июня по 5 июля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Впервые Театральная неделя состоялась в прошлом году и была посвящена 275-летию Волковского театра. Получили большой отклик, поэтому приняли решение сделать этот проект доброй традицией. На целую неделю Ярославль станет театральной столицей России. Основные события развернутся на Советской площади и острове Даманском, а также на сценах Волковского театра, театра юного зрителя, филармонии, театра кукол и Дома актера", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Евраев выразил уверенность, что Театральная неделя вновь объединит тысячи участников и зрителей.

По словам губернатора, торжественное открытие Театральной недели состоится 27 июня в 14 часов на Советской площади Ярославля. Там же, на главной сцене, пройдут концерты Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и филармонической хоровой капеллой "Ярославия", Надежды Бабкиной, Ярославского губернаторского симфонического оркестра, спектакль театра-студии "12" Никиты Михалкова.

На острове Даманском будут организованы творческие лаборатории, мастер-классы, развлекательные игровые программы и спектакли самодеятельных коллективов.

Как рассказал Евраев, ежедневно по центральным улицам будут ходить "бродячие артисты", чтобы рассказать жителям и гостям региона о самых ярких событиях фестиваля и подарить хорошее настроение.