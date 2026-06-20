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Театральная неделя пройдет в Ярославле с 27 июня по 5 июля - РИА Новости, 20.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:30 20.06.2026
Театральная неделя пройдет в Ярославле с 27 июня по 5 июля

В Ярославле с 27 июня по 5 июля пройдет театральная неделя

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Театральная неделя пройдет в Ярославле с 27 июня по 5 июля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Впервые Театральная неделя состоялась в прошлом году и была посвящена 275-летию Волковского театра. Получили большой отклик, поэтому приняли решение сделать этот проект доброй традицией. На целую неделю Ярославль станет театральной столицей России. Основные события развернутся на Советской площади и острове Даманском, а также на сценах Волковского театра, театра юного зрителя, филармонии, театра кукол и Дома актера", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Евраев выразил уверенность, что Театральная неделя вновь объединит тысячи участников и зрителей.
По словам губернатора, торжественное открытие Театральной недели состоится 27 июня в 14 часов на Советской площади Ярославля. Там же, на главной сцене, пройдут концерты Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и филармонической хоровой капеллой "Ярославия", Надежды Бабкиной, Ярославского губернаторского симфонического оркестра, спектакль театра-студии "12" Никиты Михалкова.
На острове Даманском будут организованы творческие лаборатории, мастер-классы, развлекательные игровые программы и спектакли самодеятельных коллективов.
Как рассказал Евраев, ежедневно по центральным улицам будут ходить "бродячие артисты", чтобы рассказать жителям и гостям региона о самых ярких событиях фестиваля и подарить хорошее настроение.
Четвертого июля состоится театральное шествие, которое станет одним из самых массовых и ярких событий всей Театральной недели, рассказал губернатор. Колонна пройдет от Волковского театра до Советской площади.
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