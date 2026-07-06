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Мероприятия в честь Чайковского в Подмосковье собрали почти 30 тыс зрителей - РИА Новости, 06.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:08 06.07.2026
Мероприятия в честь Чайковского в Подмосковье собрали почти 30 тыс зрителей

Мероприятия в честь Чайковского в Подмосковье посетили около 30 тыс зрителей

© РИА Новости / Виктор Хоменко | Перейти в медиабанкРусский композитор Петр Ильич Чайковский
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виктор Хоменко
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Русский композитор Петр Ильич Чайковский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фестиваль искусств Петра Чайковского и концерт "Ночь Чайковского" собрали почти 30 тысяч гостей в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, более 14,6 тысяч человек побывали на фестивале искусств Чайковского, который проходил с 26 июня по 5 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. А концерт "Ночь Чайковского", который прошел 4 июля в усадьбе Демьяново, посетили 15 тысяч зрителей.
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Особенностью фестиваля являются концерты на открытом воздухе, которые проходят на Большой поляне музея-заповедника, где сцена для выступления каждый год возводится заново по авторским эскизам. Также прошли концерты в Сестрорецком парке и на Советской площади города Клин, в детской школе искусств имени П.И. Чайковского, в музее-заповеднике П.И. Чайковского состоялись кинопоказы, работали выставки.
В фестивале приняли участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Юрия Башмета – художественного руководителя фестиваля.
Зрители услышали симфонические, вокальные и инструментальные произведения П.И. Чайковского, спектакль-концерт "Бедные люди" с Евгением Мироновым и Юлией Хлыниной, "Орлеанская дева", спектакль-концерт "Чайковский. Фон Мекк. Па-де-де" в рамках балетной программы, джазовый концерт и другие выступления.
В усадьбе Демьяново в рамках проекта "Путь Чайковского" состоялся концерт "Ночь Чайковского", на котором были представлены наиболее популярные произведения композитора, а также отрывки из крупных произведений.
Перед зрителями выступили премьеры балета Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, народный артист РФ Александр Князев, победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев, приглашенные солисты Большого театра Елизавета Нарсия, Анна Юркус, Николай Землянских и многие другие.
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