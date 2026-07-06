Мероприятия в честь Чайковского в Подмосковье собрали почти 30 тыс зрителей

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фестиваль искусств Петра Чайковского и концерт "Ночь Чайковского" собрали почти 30 тысяч гостей в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, более 14,6 тысяч человек побывали на фестивале искусств Чайковского, который проходил с 26 июня по 5 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. А концерт "Ночь Чайковского", который прошел 4 июля в усадьбе Демьяново, посетили 15 тысяч зрителей.

Особенностью фестиваля являются концерты на открытом воздухе, которые проходят на Большой поляне музея-заповедника, где сцена для выступления каждый год возводится заново по авторским эскизам. Также прошли концерты в Сестрорецком парке и на Советской площади города Клин, в детской школе искусств имени П.И. Чайковского, в музее-заповеднике П.И. Чайковского состоялись кинопоказы, работали выставки.

В фестивале приняли участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Юрия Башмета – художественного руководителя фестиваля.

Зрители услышали симфонические, вокальные и инструментальные произведения П.И. Чайковского, спектакль-концерт "Бедные люди" с Евгением Мироновым и Юлией Хлыниной, "Орлеанская дева", спектакль-концерт "Чайковский. Фон Мекк. Па-де-де" в рамках балетной программы, джазовый концерт и другие выступления.

В усадьбе Демьяново в рамках проекта "Путь Чайковского" состоялся концерт "Ночь Чайковского", на котором были представлены наиболее популярные произведения композитора, а также отрывки из крупных произведений.