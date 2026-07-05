В Клину прошел заключительный концерт фестиваля, посвященного Чайковскому

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"Вчера у нас был концерт в Демьяново, и там тоже прозвучало очень много разных произведений. Я должен сказать, что очень переживал, но впечатление, которое осталось у публики, очень ценно для меня. Вчера я даже забыл про все свои переживания. На нашем фестивале я делаю исключение в своей работе, потому что это такой уникальный мир. Не стесняюсь даже свободно импровизировать", - сказал Башмет журналистам.