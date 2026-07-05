В Клину прошел заключительный концерт фестиваля, посвященного Чайковскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заключительный концерт фестиваля, посвященного Петру Чайковскому, прошел в музее-заповеднике композитора в Клину.
- Художественным руководителем фестиваля выступил народный артист СССР Юрий Башмет, который представил программу с произведениями композиторов, оказавших влияние на творчество Чайковского.
- В концерте приняли участие выдающиеся исполнители, включая Валерию Абрамову и Дениса Мацуева, а завершился он одним из самых известных произведений Чайковского — «Серенадой для струнного оркестра».
КЛИН (Московская область), 5 июл – РИА Новости. Заключительный концерт масштабного фестиваля, посвященного Петру Чайковскому, прошел в воскресенье в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике композитора в Клину, передает корреспондент РИА Новости.
Музыкальный вечер стал продолжением проекта "Ночь Чайковского" и ярким финальным аккордом большого фестиваля, объединившего поклонников классической музыки, выдающихся исполнителей и ведущих деятелей академического искусств. Концерт собрал полный зал, а интерес публики к мероприятию подтвердил аншлаг.
Художественным руководителем фестиваля выступил народный артист СССР Юрий Башмет. Маэстро встал за дирижерский пульт камерного ансамбля "Солисты Москвы", вместе с которым представил программу, объединившую произведения композиторов, оказавших влияние на творчество Чайковского.
Мероприятие прошло на территории музея-заповедника, расположенного среди живописных парковых аллей и исторических построек, связанных с последними годами жизни композитора. Для фестиваля на открытом воздухе была оборудована специальная сцена, гармонично вписанная в ландшафт усадьбы. Зеленые кроны деревьев, ухоженные дорожки и атмосфера старинного подмосковного имения создали особый фон для музыкального вечера, позволив зрителям не только насладиться выдающимися произведениями классической музыки, но и почувствовать связь с местом, где рождались многие замыслы Петра Чайковского.
Концерт открылся увертюрой к опере Моцарта "Волшебная флейта". Выбор произведения был символичным: Чайковский называл Вольфганга Амадея Моцарта "музыкальным Христом" и считал его своим главным творческим кумиром. Именно поэтому вся программа вечера была пронизана особым "моцартовским" настроением и тонкой музыкальной атмосферой.
Затем прозвучало "Рондо для скрипки и струнного оркестра ля мажор" Франца Шуберта. Солисткой выступила Валерия Абрамова. Одним из центральных событий вечера стало исполнение "Концерта №3 для фортепиано с оркестром до минор" Людвига ван Бетховена, который представил народный артист России Денис Мацуев.
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Вчера, 08:00
Завершился концерт одним из самых известных произведений Петра Чайковского - "Серенадой для струнного оркестра". Финальные аккорды публика встретила продолжительными овациями.
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"Вчера у нас был концерт в Демьяново, и там тоже прозвучало очень много разных произведений. Я должен сказать, что очень переживал, но впечатление, которое осталось у публики, очень ценно для меня. Вчера я даже забыл про все свои переживания. На нашем фестивале я делаю исключение в своей работе, потому что это такой уникальный мир. Не стесняюсь даже свободно импровизировать", - сказал Башмет журналистам.
По словам маэстро, особая атмосфера фестиваля и живая реакция зрителей создают уникальное пространство для творческого общения между артистами и публикой.
Зрители тепло встречали музыкантов и после каждого номера награждали исполнителей продолжительными аплодисментами. После завершения концерта публика еще долго не отпускала артистов со сцены, выражая признательность за насыщенную программу и высокий уровень исполнения.
Проект "Путь Чайковского" Русское концертное агентство реализует с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его основная идея заключается в проведении масштабных концертов в формате open-air с участием ведущих представителей академического искусства в местах, связанных с жизнью и творчеством композитора. Проект призван показать актуальность и востребованность музыкального наследия Чайковского в современном культурном пространстве.