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В Клину состоится масштабный гала-концерт "Ночь Чайковского" - РИА Новости, 03.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:58 03.07.2026
В Клину состоится масштабный гала-концерт "Ночь Чайковского"

В усадьбе "Демьяново" в Клину пройдет гала-концерт "Ночь Чайковского"

© Фото предоставлено организаторами мероприятияАфиша гала-концерта "Ночь Чайковского"
Афиша гала-концерта Ночь Чайковского - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В усадьбе "Демьяново" в Клину 4 июля в пятый раз пройдет масштабный гала-концерт "Ночь Чайковского", сообщили РИА Новости организаторы события.
Концерт состоится в рамках уникального проекта Русского концертного агентства "Путь Чайковского", художественным руководителем которого является народный артист СССР Юрий Башмет. В эту ночь маэстро представит публике самые популярные произведения и отрывки из крупных сочинений Петра Чайковского.
"Я очень рад, что в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы продолжаем развивать наш масштабный проект "Путь Чайковского". Клин — особая точка на музыкальной карте мира. Здесь, в атмосфере, пропитанной духом Чайковского, мы стараемся каждый год создавать пространство искреннего творческого диалога. В программе концерта — сочинения Петра Ильича, которые трогают до глубины души и возвышают человека. Уверен, что наш концерт вновь соберет вокруг себя единомышленников, которые и дальше пойдут вместе с нами по "Пути Чайковского", — отмечает Юрий Башмет.
"Демьяново" владел брат композитора Сергея Танеева — ученика и друга Чайковского. Гостями имения бывали Скрябины, сестры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Петр Ильич и его брат Модест Ильич также часто навещали усадьбу.
Начнется гала-концерт Полонезом из "Евгения Онегина", а завершится — монументальной кантатой Москва, сочиненной к коронации императора Александра III.
Фрагменты из опер, балетов и концертов Чайковского прозвучат в исполнении выдающихся артистов разных поколений. В гала-концерте примут участие премьеры балета Большого театра России Денис Родькин и Элеонора Севенард, народный артист России Александр Князев, победитель XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев, приглашенные солисты Большого театра Елизавета Нарсия, Анна Юркус, Николай Землянских и артист Молодежной оперной программы ГАБТа Игорь Онищенко. А также лауреаты международных конкурсов София Виланд и Грант Башмет.
За дирижерским пультом оркестра "Новая Россия" и академической хоровой капеллы им. А. Юрлова – маэстро Юрий Башмет.
Мероприятие состоится на Большой поляне, где специально для него построят уникальную сцену. Очертания усадьбы будут дополняться световыми и визуальными эффектами.
Вход на концерт, как и в прошлые годы, будет свободным.
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