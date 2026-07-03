В Клину состоится масштабный гала-концерт "Ночь Чайковского"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В усадьбе "Демьяново" в Клину 4 июля в пятый раз пройдет масштабный гала-концерт "Ночь Чайковского", сообщили РИА Новости организаторы события.

Концерт состоится в рамках уникального проекта Русского концертного агентства "Путь Чайковского", художественным руководителем которого является народный артист СССР Юрий Башмет. В эту ночь маэстро представит публике самые популярные произведения и отрывки из крупных сочинений Петра Чайковского.

"Я очень рад, что в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы продолжаем развивать наш масштабный проект "Путь Чайковского". Клин — особая точка на музыкальной карте мира. Здесь, в атмосфере, пропитанной духом Чайковского, мы стараемся каждый год создавать пространство искреннего творческого диалога. В программе концерта — сочинения Петра Ильича, которые трогают до глубины души и возвышают человека. Уверен, что наш концерт вновь соберет вокруг себя единомышленников, которые и дальше пойдут вместе с нами по "Пути Чайковского", — отмечает Юрий Башмет.

"Демьяново" владел брат композитора Сергея Танеева — ученика и друга Чайковского. Гостями имения бывали Скрябины, сестры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Петр Ильич и его брат Модест Ильич также часто навещали усадьбу.

Начнется гала-концерт Полонезом из "Евгения Онегина", а завершится — монументальной кантатой Москва, сочиненной к коронации императора Александра III.

Фрагменты из опер, балетов и концертов Чайковского прозвучат в исполнении выдающихся артистов разных поколений. В гала-концерте примут участие премьеры балета Большого театра России Денис Родькин и Элеонора Севенард, народный артист России Александр Князев, победитель XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев, приглашенные солисты Большого театра Елизавета Нарсия, Анна Юркус, Николай Землянских и артист Молодежной оперной программы ГАБТа Игорь Онищенко. А также лауреаты международных конкурсов София Виланд и Грант Башмет.

За дирижерским пультом оркестра "Новая Россия" и академической хоровой капеллы им. А. Юрлова – маэстро Юрий Башмет.

Мероприятие состоится на Большой поляне, где специально для него построят уникальную сцену. Очертания усадьбы будут дополняться световыми и визуальными эффектами.