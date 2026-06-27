Театральная неделя началась в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Театральная неделя стартовала в Ярославле в субботу, она продлится по 5 июля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Сегодня на Советской площади торжественно открыли Театральную неделю. С этого дня Ярославль становится настоящим городом-театром. Сразу после церемонии по центральным улицам отправился творческий патруль "бродячих артистов", аниматоров, мимов и сказочных персонажей, создавая праздничную атмосферу для жителей и гостей города", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

Губернатор рассказал, что Театральная неделя пройдет с 27 июня по 5 июля. Основными площадками станут Советская площадь, где сегодня прошло торжественное открытие события, Даманский остров, театры имени Федора Волкова, юного зрителя, кукол, филармония и Дом актера.

Евраев пригласил всех принять участие в мероприятиях проекта.

"Жителей и гостей региона ждет насыщенная программа. Для нашего региона это особое событие. Ярославская область – родина первого русского профессионального театра, и для нас важно, чтобы театральное искусство было доступно каждому, а культурная жизнь становилась еще ярче и интереснее", - подчеркнул Евраев.

Он перечислил яркие события недели. В частности, 28 июня на Советской площади пройдет концерт Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и филармонической хоровой капеллой "Ярославия". На следующий день филармоническая хоровая капелла "Ярославия" под руководством Владимира Контарева представит на Советской площади рок-оперу "Юнона" и "Авось". Затем на площади выступит Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, за дирижерским пультом – заслуженный артист Республики Татарстан Василий Валитов.

Первого июля ярославцы и гости региона увидят на Советской площади концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня".

Третьего июля в КЗЦ "Миллениум" состоится творческий вечер Никиты Михалкова "Территория моей любви". Гость поделится со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих сегодня в России и в мире. Четвертого июля на Советской площади пройдет спектакль-концерт "Поэзия созидания" "Мастерской "12" Никиты Михалкова. Спектакль создан по книге Сергея Михалкова "Военные стихи".