https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Межгосударственные отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T01:05

2022-12-19T01:05

2022-12-19T01:05

справки

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.В 2020 году лидеры России и Белоруссии встречали дважды в Сочи: 7 февраля и 14 сентября. 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 30 июня Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Лидеры России и Белоруссии также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам. 22 февраля 2021 года Путин и Лукашенко вновь встретились в Сочи. Общение лидеров продолжалось более шести часов.Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и военно-политической сферах.После переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне.22 апреля президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Москву, где встретился с президентом России.В последующем лидеры встречались 22 апреля в Москве, 28 мая в Сочи, 13 июля в Санкт-Петербурге, 9 сентября в Москве.28 декабря 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.29 декабря состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.Очередные рабочие встречи лидеров России и Белоруссии прошли в Москве 18 февраля и 11 марта 2022 года.12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области.Главы двух государств на вертолете совершили облет территории, ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов. Затем президенты России и Белоруссии посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей "Ангара".В ходе визита в Россию Александр Лукашенко также посетил Владивосток. Состоялась встреча с главой Приморского края Олегом Кожемяко.16 мая Александр Лукашенко посетил Москву, где принял участие во встрече лидеров государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченной к 30-летию организации. По окончании саммита ОДКБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу.23 мая лидеры России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи.25 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в знаменательный день – в день 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.26 сентября очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии прошла в Сочи. Поддерживаются контакты в рамках заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.Главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко в 2021 году в двустороннем формате встречались шесть раз: 26 января в Москве, 16 апреля в Минске в рамках рабочего визита премьер-министра РФ, 28 апреля в Казани "на полях" Евразийского межправительственного совета, 27 мая в Минске в рамках Совета глав правительств СНГ, 19 августа в Чолпон-Ате (Киргизия) и 18 ноября в Ереване (Армения) "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета.25 февраля 2022 года Михаил Мишустин и Роман Головченко провели рабочую встречу в Нур-Султане "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета.Очередная рабочая встреча Мишустина и Головченко состоялась 14 марта в Москве.20-21 июня глава правительства РФ посетил Минск, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.Состоялась двусторонняя встреча Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Главы правительств двух стран также посетили Минский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.25 августа Михаил Мишустин и Роман Головченко провели встречу "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия).Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (4 ноября 2021 года, по видеосвязи), Совета министров Союзного государства (10 сентября 2021 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (22 ноября 2022 года, по видеосвязи).Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России.По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2021 года товарооборот вырос на 34,4% и составил 38,4 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 22,8 миллиарда долларов, импорта – 15,6 миллиарда долларов.По итогам первого полугодия 2022 года объем взаимной торговли составил почти 20 миллиардов долларов (по данным белорусской статистики).По оценкам посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого, товарооборот Белоруссии и России по итогам 2022 года может достигнуть рекордных 50 миллиардов долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувью и др.Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли.Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Ввод второго энергоблока в эксплуатацию был запланирован к концу 2022 года, затем перенесен на первый квартал 2023 года. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере.Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.В 2020 году в Белоруссию было поставлено 18,766 миллиарда кубометров газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года. В 2021 году, по предварительным оценкам, в Белоруссию было поставлено порядка 20,6 миллиарда кубометров газа.1 декабря 2021 года "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году. Уточняется, что уровень цены на газ для Белоруссии на 2022 год согласован исходя из условий 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.Белоруссия с апреля 2022 года перешла на расчеты за газ в российских рублях.В мае Москва и Минск подписали межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Минска и наценки ОАО "Белтрансгаз" в привязке к российскому рублю.21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. Первый транш республика получила 30 декабря 2020 года. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).В рамках рабочего визита Александр Лукашенко в Россию 27-28 мая 2021 года была достигнута договоренность о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. 2 июня министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ.В августе 2022 года между Россией и Белоруссией была достигнута договоренность о предоставлении Минску кредита на сумму в 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие проекты. В октябре этот кредит был согласован. Позже в белорусском Минпроме сообщили, что эти средства пойдут на реализацию в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях российского-белорусского межправсоглашения о кредитах. Платежи по задолженностям по всем госкредитам, которые выдаются Белоруссии со стороны РФ с марта 2022 года по апрель 2023 года (общая сумма эквивалентна 1,4 миллиарда долларов), переносятся на 2028-2033 годы. Ставку решено было сделать не плавающей, а фиксированной – 12% годовых.Россия и Белоруссия работают над укреплением интеграции в различных отраслях экономики.4 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т.д.Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств.В 2022 году IX форум регионов Белоруссии и России прошел 30 июня – 1 июля в очном формате в Гродно. Его главной темой стала "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства".Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области здравоохранения, образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали.Россия и Белоруссия осуществляют совместные меры по борьбе с коронавирусом. Россия передала Белоруссии несколько партий тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. 21 декабря 2020 года белорусский Минздрав сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на вакцину, что означает допуск к реализации и медицинскому применению на территории республики.В конце декабря в Белоруссии началась массовая вакцинация российской вакциной. Президенты России и Белоруссии договорились о совместном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Минске.25 марта 2021 года на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V". 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. В декабре 2021 года в Белоруссии начали производить вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу.Минздрав Белоруссии 16 декабря 2021 года сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса "КовиВак".В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, белоруссия, россия