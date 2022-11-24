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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году - РИА Новости, 24.11.2022
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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году - РИА Новости, 24.11.2022
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году
в Крымске в Краснодарском крае местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров, расположенном на улице Комарова, и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:10
2022-11-24T20:10
справки
происшествия
россия
москва
крымск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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24 ноября в Крымске в Краснодарском крае местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров, расположенном на улице Комарова, и причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем стрелявший вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.18 ноября в кафе на северо-западе Москвы конфликт трех мужчин закончился стрельбой. В результате один человек в состоянии сильного алкогольного опьянения получил телесные повреждения из травматического оружия. Он был доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись. 16 ноября в Сочи в кафе между посетителями произошел конфликт. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. 29 октября в одном из ночных клубов во Владивостоке пьяный посетитель во время конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате пострадали три человека. Им назначили амбулаторное лечение. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. 17 октября мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся. Позже он открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен. 8 октября неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия. Он был ранен. 8 октября в Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане мужчина после возникшего словесного конфликта произвел из принадлежащего ему травматического пистолета не менее пяти выстрелов в сторону обидчика, который от полученных травм скончался. Стрелявшего задержали. 26 сентября один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре Москвы. Стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника. В инциденте посетитель "причинил ранение" охраннику и скрылся. Полиция задержала мужчину. 3 сентября возле одного из баров в центре Красноярска произошел конфликт между посетителями увеселительных заведений. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.Ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями были госпитализированы. 19 августа мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области. Он убил человека, а позднее сам скончался в больнице. В июле на озерах Всеволожского района Ленинградской области мужчина, работавший уборщиком, стрелял по отдыхающим из пневматики: в начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он был доставлен в медицинское учреждение. Стрелок был задержан сотрудниками уголовного розыска, они изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм. В ночь на 26 июня в ночном клубе в городе Артеме Приморского края произошла стрельба. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пропустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек была госпитализирована. Вечером 14 апреля на берегу реки Брысса у села Чирпы Лаишевского района Татарстана неизвестный произвел несколько выстрелов в молодых людей, находившихся в салоне автомобиля. Как сообщило МВД по республике, в результате стрельбы один человек от полученных травм скончался, еще двое были госпитализированы.11 марта стало известно, что в подмосковном Домодедово произошла стрельба из жилого дома. Сообщалось, что мужчина вел огонь из неустановленного оружия. Один человек пострадал, были повреждены две автомашины. 17 февраля стало известно, что в центре Москвы у фитнес-клуба "Зебра" охранник открыл стрельбу. В результате происшествия пострадал боец ММА Багдат Дюсембаев. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. В ночь на 6 февраля во дворе дома по улице Селенгинской в Волгограде неизвестный обстрелял из пневматической винтовки машины. В результате стрельбы пуля пробила лобовое стекло автомобиля службы доставки и попала в грудь водителю. Пострадали еще две машины. Полиция задержала мужчину, у него изъята винтовка "Егерь".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
россия
москва
крымск
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, происшествия, россия, москва, крымск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Справки, Происшествия, Россия, Москва, Крымск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
20:10 24.11.2022
 

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году

© Кадр видео очевидцаСтрельба в Крымске
Стрельба в Крымске
© Кадр видео очевидца
Стрельба в Крымске
Читать ria.ru в
24 ноября в Крымске в Краснодарском крае местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров, расположенном на улице Комарова, и причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем стрелявший вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.
18 ноября в кафе на северо-западе Москвы конфликт трех мужчин закончился стрельбой. В результате один человек в состоянии сильного алкогольного опьянения получил телесные повреждения из травматического оружия. Он был доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись.
16 ноября в Сочи в кафе между посетителями произошел конфликт. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника.
29 октября в одном из ночных клубов во Владивостоке пьяный посетитель во время конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате пострадали три человека. Им назначили амбулаторное лечение. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии.
17 октября мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся. Позже он открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен.
8 октября неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия. Он был ранен.
8 октября в Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане мужчина после возникшего словесного конфликта произвел из принадлежащего ему травматического пистолета не менее пяти выстрелов в сторону обидчика, который от полученных травм скончался. Стрелявшего задержали.
26 сентября один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре Москвы. Стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника. В инциденте посетитель "причинил ранение" охраннику и скрылся. Полиция задержала мужчину.
3 сентября возле одного из баров в центре Красноярска произошел конфликт между посетителями увеселительных заведений. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
Ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями были госпитализированы.
19 августа мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области. Он убил человека, а позднее сам скончался в больнице.
В июле на озерах Всеволожского района Ленинградской области мужчина, работавший уборщиком, стрелял по отдыхающим из пневматики: в начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он был доставлен в медицинское учреждение. Стрелок был задержан сотрудниками уголовного розыска, они изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм.
В ночь на 26 июня в ночном клубе в городе Артеме Приморского края произошла стрельба. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пропустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек была госпитализирована.
Вечером 14 апреля на берегу реки Брысса у села Чирпы Лаишевского района Татарстана неизвестный произвел несколько выстрелов в молодых людей, находившихся в салоне автомобиля. Как сообщило МВД по республике, в результате стрельбы один человек от полученных травм скончался, еще двое были госпитализированы.
11 марта стало известно, что в подмосковном Домодедово произошла стрельба из жилого дома. Сообщалось, что мужчина вел огонь из неустановленного оружия. Один человек пострадал, были повреждены две автомашины.
17 февраля стало известно, что в центре Москвы у фитнес-клуба "Зебра" охранник открыл стрельбу. В результате происшествия пострадал боец ММА Багдат Дюсембаев. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями.
В ночь на 6 февраля во дворе дома по улице Селенгинской в Волгограде неизвестный обстрелял из пневматической винтовки машины. В результате стрельбы пуля пробила лобовое стекло автомобиля службы доставки и попала в грудь водителю. Пострадали еще две машины. Полиция задержала мужчину, у него изъята винтовка "Егерь".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
СправкиПроисшествияРоссияМоскваКрымскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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