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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году - РИА Новости, 24.11.2022

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году

в Крымске в Краснодарском крае местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров, расположенном на улице Комарова, и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:10

2022-11-24T20:10

2022-11-24T20:10

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24 ноября в Крымске в Краснодарском крае местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров, расположенном на улице Комарова, и причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем стрелявший вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.18 ноября в кафе на северо-западе Москвы конфликт трех мужчин закончился стрельбой. В результате один человек в состоянии сильного алкогольного опьянения получил телесные повреждения из травматического оружия. Он был доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись. 16 ноября в Сочи в кафе между посетителями произошел конфликт. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. 29 октября в одном из ночных клубов во Владивостоке пьяный посетитель во время конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате пострадали три человека. Им назначили амбулаторное лечение. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. 17 октября мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся. Позже он открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен. 8 октября неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия. Он был ранен. 8 октября в Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане мужчина после возникшего словесного конфликта произвел из принадлежащего ему травматического пистолета не менее пяти выстрелов в сторону обидчика, который от полученных травм скончался. Стрелявшего задержали. 26 сентября один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре Москвы. Стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника. В инциденте посетитель "причинил ранение" охраннику и скрылся. Полиция задержала мужчину. 3 сентября возле одного из баров в центре Красноярска произошел конфликт между посетителями увеселительных заведений. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.Ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями были госпитализированы. 19 августа мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области. Он убил человека, а позднее сам скончался в больнице. В июле на озерах Всеволожского района Ленинградской области мужчина, работавший уборщиком, стрелял по отдыхающим из пневматики: в начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он был доставлен в медицинское учреждение. Стрелок был задержан сотрудниками уголовного розыска, они изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм. В ночь на 26 июня в ночном клубе в городе Артеме Приморского края произошла стрельба. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пропустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек была госпитализирована. Вечером 14 апреля на берегу реки Брысса у села Чирпы Лаишевского района Татарстана неизвестный произвел несколько выстрелов в молодых людей, находившихся в салоне автомобиля. Как сообщило МВД по республике, в результате стрельбы один человек от полученных травм скончался, еще двое были госпитализированы.11 марта стало известно, что в подмосковном Домодедово произошла стрельба из жилого дома. Сообщалось, что мужчина вел огонь из неустановленного оружия. Один человек пострадал, были повреждены две автомашины. 17 февраля стало известно, что в центре Москвы у фитнес-клуба "Зебра" охранник открыл стрельбу. В результате происшествия пострадал боец ММА Багдат Дюсембаев. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. В ночь на 6 февраля во дворе дома по улице Селенгинской в Волгограде неизвестный обстрелял из пневматической винтовки машины. В результате стрельбы пуля пробила лобовое стекло автомобиля службы доставки и попала в грудь водителю. Пострадали еще две машины. Полиция задержала мужчину, у него изъята винтовка "Егерь".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, москва, крымск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)