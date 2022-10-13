https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823085129.html

Межгосударственные отношения России и Турции

Межгосударственные отношения России и Турции - РИА Новости, 13.10.2022

Межгосударственные отношения России и Турции

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:06

2022-10-13T03:06

2022-10-13T03:06

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турция

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История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года.Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. В 2009 году была подписана Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений и дальнейшем углублении дружбы между странами.В настоящее время российско-турецкий политдиалог отличается динамичностью и высокой результативностью, определяемой, прежде всего, регулярным и доверительным общением президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посещал Россию с рабочими визитами в январе, феврале, апреле, августе и в октябре.В ходе визита в августе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, а затем посмотрели летную программу. В Жуковском также состоялись переговоры на высшем уровне.Перед началом беседы главы двух государств в режиме телемоста пообщались с экипажем Международной космической станции.В октябре Владимир Путин принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике, в частности вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования. По итогам международных консультаций, продолжавшихся несколько часов, президенты приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.Президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом в сентябре. В Анкаре Путин принял участие в пятой трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.В 2020 году, несмотря на пандемию, лидеры России и Турции встречались очно три раза (8 января в Стамбуле на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", 19 января в Берлине на Международной конференции по Ливии и 5 марта в ходе визита Эрдогана в Российскую Федерацию) и один раз в удаленном формате (1 июля в рамках саммита России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию в режиме видеоконференции).10 марта 2021 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в формате видеоконференцсвязи в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую".29 сентября 2021 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели рабочую встречу в Сочи.19 июля 2022 года президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где принял участие в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию (Россия, Турция, Иран). "На полях" саммита состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.5 августа лидеры России и Турции провели рабочую встречу в Сочи, 16 сентября – провели переговоры в Самарканде (Узбекистан) "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин и Эрдоган регулярно общаются по телефону. С начала 2022 года лидеры России и Турции двенадцать раз общались по телефону, в последний раз – 29 сентября. Активный диалог ведется по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран.10 марта 2022 года Сергей Лавров посетил Анталью с рабочим визитом. В рамках поездки Сергей Лавров провел ряд двусторонних переговоров.16 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил с рабочим визитом Москву.8 июня Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Анкару, где провел переговоры со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу.7 июля очередная двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошла "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов "Группы двадцати" на острове Бали (Индонезия).3 августа главы внешнеполитических ведомств России и Турции проведи встречу "на полях" СМИД АСЕАН в Пномпене (Камбоджа).Очередная встреча глав МИД двух стран состоялась 21 сентября в рамках трехсторонней министерской встрече в Астанинском формате (Россия-Иран-Турция) "на полях" недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Ведется диалог по линии парламентов России и Турции.15-17 мая 2019 года состоялся официальный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Турцию. В ходе визита состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.В июле 2019 года глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетил с визитом Москву, где принял участие в работе форума "Развитие парламентаризма". В ходе визита состоялись встречи с президентом России Владимиром Путиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.12 октября 2019 года Стамбул с визитом посетила делегация парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе визита Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Двусторонние контакты имели место также в сентябре 2019 года "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане и в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.22 июля 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Стамбул, где принял участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В Стамбуле также состоялась встреча Сергея Шойгу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которой они обсудили, в частности, обстановку в Черноморском регионе и на Украине.Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при Совете сотрудничества высшего уровня (ССВУ) механизмов – Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого Форума общественности (РТФО).В ходе встреч на высшем и высоких уровнях центральное место занимает ситуация на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе, а также сирийская проблематика.Эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию является "Астанинский формат" (Россия, Турция и Иран), запущенный в 2017 году.Россия и Турция вносят весомый вклад в поддержание перемирия между противоборствующими силами в Ливии.Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2021 года объем внешней торговли России и Турции составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году – 21,04 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.В структуре российского экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. В настоящее время Россию и Турцию напрямую связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".Газопровод "Голубой поток" предназначен для прямых поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря минуя третьи страны. По итогам 2021 года по "Голубому потоку" было поставлено 15,98 миллиарда кубометров газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году.8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток", который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.В 2020 году с помощью "Турецкого потока" российский газ получали потребители Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии.С 1 января 2021 года по "Турецкому потоку" и далее по территории Турции и по вновь созданным мощностям национальных газотранспортных систем Болгарии и Сербии начались поставки также в Сербию и Боснию и Герцеговину.4 июля 2021 года сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали с газотранспортной системой Венгрии.1 октября начались поставки российского природного через газопровод "Турецкий поток" в Хорватию.Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов.Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй – в июне 2020 года, над третьей – в марте 2021 года, над четвертой – в июле 2022 года. Планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество.По данным Центрального банка России, по состоянию на начало 2022 года объем накопленных прямых инвестиций из Турции в Россию составил два миллиарда долларов. При этом объем накопленных прямых инвестиций из России в Турцию составил 6,6 миллиарда долларов. Основной механизм координации торгово-экономического взаимодействия – Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.Очередное 17-е заседание состоялось 30 июля 2021 года в Москве.В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран.4 октября 2019 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте. Основной целью документа является постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами. Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).Военно-техническое сотрудничество осуществляется с 1992 года. Турция стала первой страной-членом НАТО, с которой Россия установила связи в этой области. Основу для двустороннего военно-технического сотрудничества заложили встречи президента России Бориса Ельцина с главой турецкого правительства Сулейманом Демирелем в Москве (май 1992 года) и Стамбуле (июнь 1992 года). В апреле 1994 года было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве по военно-техническим вопросам и в области оборонной промышленности. В мае 2001 года была создана Смешанная российско-турецкая комиссия по военно-техническому сотрудничеству.Рособоронэкспорт регулярно принимает участие в Международной выставке вооружений и военной техники IDEF, которая проводится в Стамбуле один раз в два года (с 1993 года).Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400.Турция является самым популярным зарубежным направлением отдыха российских туристов.До пандемии, в 2019 году Турцию посетили 7,018 миллиона российских туристов, что является абсолютным рекордом.В 2020 году, по данным министерства культуры и туризма Турции, страну посетили около 2,13 миллиона российских туристов, они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране.По итогам 2021 года Турцию посетили 4,7 миллиона туристов из России.По данным министерства туризма Турции, за семь месяцев 2022 года страну посетили 2,197 миллиона туристов из России. По данным Ассоциации туроператоров РФ, за июнь-август 2022 года в Турцию приехали, по предварительным оценкам, более 2,1 миллиона российских туристов (за аналогичный период 2021 года – 1,9 миллиона).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, турция