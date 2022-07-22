https://ria.ru/20220722/turtsiya-1804433984.html

Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов

Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов - РИА Новости, 22.07.2022

Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:34

2022-07-22T23:34

2022-07-22T23:48

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Турция будет контролировать все корабли перед входом и выходом из проливов, опять же, совместно с нашими партнерами. Они будут контролироваться Турцией в соответствии с соглашением, которое мы здесь подписали… Мы будем следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов в рамках плана. В настоящее время у нас нет нужды в разминировании", - сказал Акар в интервью CNN Turk.

https://ria.ru/20220722/sdelka-1804345207.html

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