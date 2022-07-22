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Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов - РИА Новости, 22.07.2022
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Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов
Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов - РИА Новости, 22.07.2022
Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:34
2022-07-22T23:48
в мире
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Турция будет контролировать все корабли перед входом и выходом из проливов, опять же, совместно с нашими партнерами. Они будут контролироваться Турцией в соответствии с соглашением, которое мы здесь подписали… Мы будем следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов в рамках плана. В настоящее время у нас нет нужды в разминировании", - сказал Акар в интервью CNN Turk.
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в мире, цены на нефть, турция, россия, стамбул, оон, ситуация в днр и лнр
23:34 22.07.2022 (обновлено: 23:48 22.07.2022)
 
Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов

Турция будет следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкПеред началом встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Турции Хулуси Акара в Стамбуле
Перед началом встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Турции Хулуси Акара в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в фотобанк
Перед началом встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Турции Хулуси Акара в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Турция будет контролировать все корабли перед входом и выходом из проливов, опять же, совместно с нашими партнерами. Они будут контролироваться Турцией в соответствии с соглашением, которое мы здесь подписали… Мы будем следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов в рамках плана. В настоящее время у нас нет нужды в разминировании", - сказал Акар в интервью CNN Turk.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:45
Шойгу: подписание продуктовой сделки стало возможным благодаря Турции и ООН
 
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