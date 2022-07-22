https://ria.ru/20220722/turtsiya-1804433984.html
Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов
Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов - РИА Новости, 22.07.2022
Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:34
2022-07-22T23:34
2022-07-22T23:48
в мире
цены на нефть
турция
россия
стамбул
оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804322059_0:87:2894:1715_1920x0_80_0_0_1b07199ed3ae3cf242487ebad7820ae4.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках "продуктовой сделки" за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Турция будет контролировать все корабли перед входом и выходом из проливов, опять же, совместно с нашими партнерами. Они будут контролироваться Турцией в соответствии с соглашением, которое мы здесь подписали… Мы будем следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов в рамках плана. В настоящее время у нас нет нужды в разминировании", - сказал Акар в интервью CNN Turk.
https://ria.ru/20220722/sdelka-1804345207.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804322059_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_84b8a9d989bde1c707f299d87c929fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, турция, россия, стамбул, оон, ситуация в днр и лнр
23:34 22.07.2022 (обновлено: 23:48 22.07.2022)
Турция будет следить за входом и выходом судов из украинских портов
Турция будет следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов