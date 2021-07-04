https://ria.ru/20210704/gazoprovod-1739823558.html

Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока"

Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока" - РИА Новости, 04.07.2021

Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока"

Сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали в воскресенье на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии, сообщил директор РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:35

2021-07-04T16:35

2021-07-04T16:36

россия

турецкий поток

сербия

венгрия

экономика

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БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали в воскресенье на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии, сообщил директор госпредприятия "Србиягаз" Душан Баятович.Баятович ранее сообщал РИА Новости, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию ожидаются с 1 октября.Представитель венгерской компании FGSZ Ференц Саболч назвал стык двух трубопроводов на границе "золотым" и отметил, что он означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе.

россия

сербия

венгрия

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россия, турецкий поток, сербия, венгрия, экономика