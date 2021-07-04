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Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока"
Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока" - РИА Новости, 04.07.2021
Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока"
Сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали в воскресенье на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии, сообщил директор РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:35
2021-07-04T16:36
россия
турецкий поток
сербия
венгрия
экономика
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БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали в воскресенье на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии, сообщил директор госпредприятия "Србиягаз" Душан Баятович.Баятович ранее сообщал РИА Новости, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию ожидаются с 1 октября.Представитель венгерской компании FGSZ Ференц Саболч назвал стык двух трубопроводов на границе "золотым" и отметил, что он означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе.
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россия, турецкий поток, сербия, венгрия, экономика
Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока"
16:35 04.07.2021 (обновлено: 16:36 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Сербский участок продолжения "Турецкого потока" состыковали с газотранспортной системой Венгрии

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали в воскресенье на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии, сообщил директор госпредприятия "Србиягаз" Душан Баятович.
Баятович ранее сообщал РИА Новости, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию ожидаются с 1 октября.
"Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью", - цитирует национальное телевидение Сербии Баятовича.
Представитель венгерской компании FGSZ Ференц Саболч назвал стык двух трубопроводов на границе "золотым" и отметил, что он означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.
Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе.
Газопровод Турецкий поток
8 января 2020, 16:17Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"
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РоссияТурецкий потокСербияВенгрияЭкономика
 
 
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