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МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии - РИА Новости, 01.07.2022
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МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии
МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии - РИА Новости, 01.07.2022
МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии
Роль "астанинского формата" во встречах по Сирии возрастает в условиях приостановления Женевских переговоров, считает заместитель премьера — министр иностранных РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:55
2022-07-01T07:55
в мире
александр лаврентьев
сирия
женева (город)
нур-султан
мухтар тлеуберди
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НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Роль "астанинского формата" во встречах по Сирии возрастает в условиях приостановления Женевских переговоров, считает заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны. Выступая на конференции, глава внешнеполитического ведомства отметил, что за годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений.Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял РИА Новости, что российским представителям стало труднее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его словам, вопрос с выбором нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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сирия
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в мире, александр лаврентьев, сирия, женева (город), нур-султан, мухтар тлеуберди
07:55 01.07.2022
 
МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии

Глава МИД Казахстана: роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии возрастает

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Роль "астанинского формата" во встречах по Сирии возрастает в условиях приостановления Женевских переговоров, считает заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны. Выступая на конференции, глава внешнеполитического ведомства отметил, что за годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений.

"Отражением этого является действующий астанинский процесс по межсирийскому урегулированию. Восемнадцатая международная встреча по Сирии, состоявшаяся 15-16 июня в Нур-Султане, показала, что в условиях приостановки Женевских переговоров роль "астанинского формата" в сирийском урегулировании лишь возрастает", — сказал Тлеуберди.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял РИА Новости, что российским представителям стало труднее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его словам, вопрос с выбором нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
07:36
Глава МИД Казахстана заявил о необходимости трансформировать ЕАЭС
 
В миреАлександр ЛаврентьевСирияЖенева (город)Нур-СултанМухтар Тлеуберди
 
 
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