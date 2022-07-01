МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии
Глава МИД Казахстана: роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии возрастает
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Роль "астанинского формата" во встречах по Сирии возрастает в условиях приостановления Женевских переговоров, считает заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны. Выступая на конференции, глава внешнеполитического ведомства отметил, что за годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений.
"Отражением этого является действующий астанинский процесс по межсирийскому урегулированию. Восемнадцатая международная встреча по Сирии, состоявшаяся 15-16 июня в Нур-Султане, показала, что в условиях приостановки Женевских переговоров роль "астанинского формата" в сирийском урегулировании лишь возрастает", — сказал Тлеуберди.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял РИА Новости, что российским представителям стало труднее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его словам, вопрос с выбором нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.