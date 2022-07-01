https://ria.ru/20220701/siriya-1799460511.html

МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии

МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии - РИА Новости, 01.07.2022

МИД Казахстана оценил роль "астанинского формата" в переговорах по Сирии

Роль "астанинского формата" во встречах по Сирии возрастает в условиях приостановления Женевских переговоров, считает заместитель премьера — министр иностранных РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:55

2022-07-01T07:55

2022-07-01T07:55

в мире

александр лаврентьев

сирия

женева (город)

нур-султан

мухтар тлеуберди

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НУР-СУЛТАН, 1 июл — РИА Новости. Роль "астанинского формата" во встречах по Сирии возрастает в условиях приостановления Женевских переговоров, считает заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны. Выступая на конференции, глава внешнеполитического ведомства отметил, что за годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений.Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял РИА Новости, что российским представителям стало труднее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его словам, вопрос с выбором нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220701/eaes-1799459378.html

сирия

женева (город)

нур-султан

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в мире, александр лаврентьев, сирия, женева (город), нур-султан, мухтар тлеуберди