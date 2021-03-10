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Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:26
2021-03-10T16:44
мерсин (провинция)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
владимир путин
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реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую".Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Сама стройка находится в провинции Мерсин."Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. &lt;...&gt; Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", — отметил Путин.Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй — в июне 2020-го. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Россию представляет госкорпорация "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.
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мерсин (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"

16:26 10.03.2021 (обновлено: 16:44 10.03.2021)
 
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую"
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую".
Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Сама стройка находится в провинции Мерсин.
"Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. <...> Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", — отметил Путин.
Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй — в июне 2020-го. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Россию представляет госкорпорация "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.
Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 15:40Сказано в эфире
"До конца века". Эксперт рассказал, чем выгодна АЭС "Аккую"Минэнерго Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", которую строит Росатом. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik рассказал, чем значим данный проект для обеих сторон.
 
Мерсин (провинция)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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