https://ria.ru/20210310/akkuyu-1600637576.html

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:26

2021-03-10T16:26

2021-03-10T16:44

мерсин (провинция)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую".Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Сама стройка находится в провинции Мерсин."Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. <...> Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", — отметил Путин.Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй — в июне 2020-го. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Россию представляет госкорпорация "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/akkuyu-1585018284.html

мерсин (провинция)

турция

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мерсин (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире