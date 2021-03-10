Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
16:26 10.03.2021 (обновлено: 16:44 10.03.2021)
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую".
Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Сама стройка находится в провинции Мерсин.
"Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. <...> Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", — отметил Путин.
Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй — в июне 2020-го. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Россию представляет госкорпорация "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.
Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.
17 ноября 2020, 15:40Сказано в эфире"До конца века". Эксперт рассказал, чем выгодна АЭС "Аккую"Минэнерго Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", которую строит Росатом. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik рассказал, чем значим данный проект для обеих сторон.