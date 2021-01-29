https://ria.ru/20210129/turtsiya-1595152723.html

Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2020 году

Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2020 году

Около 2,13 миллиона российских туристов посетили Турцию в 2020 году, они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:45

2021-01-29T17:45

2021-01-29T17:45

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АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Около 2,13 миллиона российских туристов посетили Турцию в 2020 году, они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма республики.За ними следуют гости из Болгарии (1,24 миллиона), Германии (1,12 миллиона), Украины (998 тысяч) и Великобритании (821 тысяча).Всего в прошлом году в Турции побывали 15,96 миллиона зарубежных путешественников, что на 69 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года (51,75 миллиона). По данным ведомства, падение турпотока из РФ составило около 70 процентов по сравнению с 2019 годом.Число российских гостей, отдохнувших в Турции в 2019 году, составило 7,018 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом.

https://ria.ru/20210126/turtsiya-1594601602.html

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2021

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туристы, отдых, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, новости - туризм, турция