На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора
Корпус ядерного реактора установили на строящемся втором блоке АЭС "Аккую" в Турции
© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
© Sputnik / Туран Салджы
Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Один из ключевых этапов успешно завершен на строительстве с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции - на рабочее место установлен корпус ядерного реактора, сообщила пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар".
"Корпус реактора был установлен на штатное место в шахту реактора. Монтажная операция заняла около шести часов", - говорится в сообщении.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.
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