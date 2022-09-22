https://ria.ru/20220922/akkuyu-1818818173.html

На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора

На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора - РИА Новости, 22.09.2022

На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора

Один из ключевых этапов успешно завершен на строительстве с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции - на рабочее место установлен корпус ядерного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:44

2022-09-22T23:44

2022-09-22T23:44

в мире

турция

россия

аэс "аккую"

аккую нуклеар

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Один из ключевых этапов успешно завершен на строительстве с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции - на рабочее место установлен корпус ядерного реактора, сообщила пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар".АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20220919/aes-1817752297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, россия, аэс "аккую", аккую нуклеар