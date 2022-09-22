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На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора - РИА Новости, 22.09.2022
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На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора - РИА Новости, 22.09.2022
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора
Один из ключевых этапов успешно завершен на строительстве с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции - на рабочее место установлен корпус ядерного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:44
2022-09-22T23:44
в мире
турция
россия
аэс "аккую"
аккую нуклеар
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Один из ключевых этапов успешно завершен на строительстве с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции - на рабочее место установлен корпус ядерного реактора, сообщила пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар".АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.
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в мире, турция, россия, аэс "аккую", аккую нуклеар
В мире, Турция, Россия, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар
23:44 22.09.2022
 
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили корпус ядерного реактора

Корпус ядерного реактора установили на строящемся втором блоке АЭС "Аккую" в Турции

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Один из ключевых этапов успешно завершен на строительстве с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции - на рабочее место установлен корпус ядерного реактора, сообщила пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар".
"Корпус реактора был установлен на штатное место в шахту реактора. Монтажная операция заняла около шести часов", - говорится в сообщении.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 05:34
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую"
 
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