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Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400, заявил Эрдоган
Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.08.2021
Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400, заявил Эрдоган
Анкара не сомневается, что покупка у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 состоится, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T13:41
2021-08-29T23:15
в мире
турция
с-400 «триумф»
россия
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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Анкара не сомневается, что покупка у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 состоится, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров (на юге республики в августе. — Прим. ред.) мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре (с президентом Владимиром Путиным. — Прим. ред.) мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз", — сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
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в мире, турция, с-400 «триумф», россия
13:41 29.08.2021 (обновлено: 23:15 29.08.2021)
 
Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция не сомневается, что покупка у России второго полка С-400 состоится

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф, предназначенных для доставки в Турцию - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Анкара не сомневается, что покупка у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 состоится, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров (на юге республики в августе. — Прим. ред.) мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре (с президентом Владимиром Путиным. — Прим. ред.) мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз", — сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня 2019, 09:47Инфографика
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
 
В миреТурцияС-400 «Триумф»Россия
 
 
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