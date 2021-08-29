https://ria.ru/20210829/s400-1747726391.html

Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400, заявил Эрдоган

Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.08.2021

Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400, заявил Эрдоган

Анкара не сомневается, что покупка у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 состоится, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T13:41

2021-08-29T13:41

2021-08-29T23:15

в мире

турция

с-400 «триумф»

россия

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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Анкара не сомневается, что покупка у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 состоится, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров (на юге республики в августе. — Прим. ред.) мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре (с президентом Владимиром Путиным. — Прим. ред.) мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз", — сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.

https://ria.ru/20190605/1555033159.html

турция

россия

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в мире, турция, с-400 «триумф», россия