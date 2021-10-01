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"Газпром" начал поставки газа по "Турецкому потоку" в Хорватию
"Газпром" начал поставки газа по "Турецкому потоку" в Хорватию - РИА Новости, 01.10.2021
"Газпром" начал поставки газа по "Турецкому потоку" в Хорватию
"Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию, сообщила компания. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:14
2021-10-01T17:48
экономика
хорватия
газпром
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию, сообщила компания.С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива.На Украине это соглашение назвали ударом и заявили о намерении обратиться в Еврокомиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.Позднее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил, что контракт позволяет "Газпрому" прокачку в обход Украины, если компания платит за зарезервированные мощности."Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Кроме Венгрии и Хорватии, топливо по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.
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экономика, хорватия, газпром, турецкий поток, россия
17:14 01.10.2021 (обновлено: 17:48 01.10.2021)
 
"Газпром" начал поставки газа по "Турецкому потоку" в Хорватию

"Газпром" сообщил о начале поставок газа по "Турецкому потоку" в Хорватию

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию, сообщила компания.
"Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", — написали в Telegram-канале компании.
С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива.
На Украине это соглашение назвали ударом и заявили о намерении обратиться в Еврокомиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.
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Позднее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил, что контракт позволяет "Газпрому" прокачку в обход Украины, если компания платит за зарезервированные мощности.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Кроме Венгрии и Хорватии, топливо по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.
Газопровод Турецкий поток
8 января 2020, 16:17Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"
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ЭкономикаХорватияГазпромТурецкий потокРоссия
 
 
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