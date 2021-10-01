https://ria.ru/20211001/gaz-1752711490.html

"Газпром" начал поставки газа по "Турецкому потоку" в Хорватию

"Газпром" начал поставки газа по "Турецкому потоку" в Хорватию - РИА Новости, 01.10.2021

"Газпром" начал поставки газа по "Турецкому потоку" в Хорватию

"Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию, сообщила компания. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:14

2021-10-01T17:14

2021-10-01T17:48

экономика

хорватия

газпром

турецкий поток

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию, сообщила компания.С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива.На Украине это соглашение назвали ударом и заявили о намерении обратиться в Еврокомиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.Позднее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил, что контракт позволяет "Газпрому" прокачку в обход Украины, если компания платит за зарезервированные мощности."Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Кроме Венгрии и Хорватии, топливо по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.

https://radiosputnik.ria.ru/20211001/gaz-1752708342.html

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экономика, хорватия, газпром, турецкий поток, россия