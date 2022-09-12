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Биография Максима Егорова - РИА Новости, 12.09.2022
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Биография Максима Егорова
Биография Максима Егорова - РИА Новости, 12.09.2022
Биография Максима Егорова
Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:53
2022-09-12T03:53
справки
максим егоров
нижний новгород
единый день голосования — 2022
тамбовская область
политика
россия
единая россия
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Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород).В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта). Выпускник четвертого потока Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве (так называемой "Школы губернаторов"). В 1999-2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.В 2000-2005 годах занимал различные должности в Нижегородском акционерном обществе открытого типа Э и Э "Нижновэнерго" (от экономиста 1 категории до заместителя директора по экономике – начальника планово-экономического отдела).В 2005-2015 годах работал на различных должностях в Федеральной службе по тарифам в Москве (от начальника отдела регулирования и контроля покупателей электрической энергии и формирования балансов Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли).В 2016-2018 годах – советник губернатора Тюменской области представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ в Москве.В период с июня 2018 года по декабрь 2018 года – советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.В декабре 2018 года был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.С декабря 2019 года – главный государственный жилищный инспектор РФ. 4 октября 2021 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. В июне 2022 года подал документы в областной избирком для выдвижения своей кандидатуры на выборах главы региона в сентябре 2022 года.10 декабря 2021 года был избран секретарем Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".Член Государственного совета РФ.Максим Егоров – государственный советник Российской Федерации 1 класса.Имеет почетные грамоты президента и правительства РФ.Максим Егоров женат, воспитывает троих сыновей.Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 23,7 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
нижний новгород
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справки, максим егоров, нижний новгород, единый день голосования — 2022, тамбовская область, политика, россия, единая россия
Справки, Максим Егоров, Нижний Новгород, Единый день голосования — 2022, Тамбовская область, Политика, Россия, Единая Россия
03:53 12.09.2022
 

Биография Максима Егорова

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород).
В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта). Выпускник четвертого потока Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве (так называемой "Школы губернаторов").
В 1999-2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.
В 2000-2005 годах занимал различные должности в Нижегородском акционерном обществе открытого типа Э и Э "Нижновэнерго" (от экономиста 1 категории до заместителя директора по экономике – начальника планово-экономического отдела).
В 2005-2015 годах работал на различных должностях в Федеральной службе по тарифам в Москве (от начальника отдела регулирования и контроля покупателей электрической энергии и формирования балансов Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли).
В 2016-2018 годах – советник губернатора Тюменской области представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ в Москве.
В период с июня 2018 года по декабрь 2018 года – советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
В декабре 2018 года был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
С декабря 2019 года – главный государственный жилищный инспектор РФ.
4 октября 2021 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области.
В июне 2022 года подал документы в областной избирком для выдвижения своей кандидатуры на выборах главы региона в сентябре 2022 года.
10 декабря 2021 года был избран секретарем Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".
Член Государственного совета РФ.
Максим Егоров – государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Имеет почетные грамоты президента и правительства РФ.
Максим Егоров женат, воспитывает троих сыновей.
Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 23,7 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиМаксим ЕгоровНижний НовгородЕдиный день голосования — 2022Тамбовская областьПолитикаРоссияЕдиная Россия
 
 
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