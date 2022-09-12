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Биография Максима Егорова

Биография Максима Егорова - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Максима Егорова

Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:53

2022-09-12T03:53

2022-09-12T03:53

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Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород).В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта). Выпускник четвертого потока Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве (так называемой "Школы губернаторов"). В 1999-2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.В 2000-2005 годах занимал различные должности в Нижегородском акционерном обществе открытого типа Э и Э "Нижновэнерго" (от экономиста 1 категории до заместителя директора по экономике – начальника планово-экономического отдела).В 2005-2015 годах работал на различных должностях в Федеральной службе по тарифам в Москве (от начальника отдела регулирования и контроля покупателей электрической энергии и формирования балансов Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли).В 2016-2018 годах – советник губернатора Тюменской области представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ в Москве.В период с июня 2018 года по декабрь 2018 года – советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.В декабре 2018 года был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.С декабря 2019 года – главный государственный жилищный инспектор РФ. 4 октября 2021 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. В июне 2022 года подал документы в областной избирком для выдвижения своей кандидатуры на выборах главы региона в сентябре 2022 года.10 декабря 2021 года был избран секретарем Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".Член Государственного совета РФ.Максим Егоров – государственный советник Российской Федерации 1 класса.Имеет почетные грамоты президента и правительства РФ.Максим Егоров женат, воспитывает троих сыновей.Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 23,7 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, максим егоров, нижний новгород, единый день голосования — 2022, тамбовская область, политика, россия, единая россия