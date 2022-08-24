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Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана

Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана - РИА Новости, 24.08.2022

Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана

Евгений Ройзман – российский политик и общественный деятель, депутат Государственной думы России IV созыва (2003-2007), мэр Екатеринбурга в 2013-2018 годах,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:28

2022-08-24T13:28

2022-08-24T13:28

справки

евгений ройзман

россия

свердловский областной суд

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Евгений Ройзман – российский политик и общественный деятель, депутат Государственной думы России IV созыва (2003-2007), мэр Екатеринбурга в 2013-2018 годах, основатель фонда "Город без наркотиков".Евгений Ройзман не раз становился участником судебных разбирательств.По данным СМИ, в несовершеннолетнем возрасте Ройзман совершил ряд преступлений и был осужден. В 1981 году суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы за кражу (ст. 144 часть 2 УК РСФСР), мошенничество (147 часть 3 УК РСФСР) и незаконное ношение холодного оружия (218 часть 2 УК РСФСР). Однако позднее приговор был пересмотрен, Ройзман был осужден на 2 года 14 дней. В 1983 году его освободили, а в 1984 – была снята судимость. В мае 2007 года прокуратора России направила запрос в Госдуму о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Ройзмана, на тот момент он был депутатом от партии "Справедливая Россия". Повод – драка с коллегой по фракции Евгением Зяблицевым. В июне 2007 года вопрос о лишении Ройзмана депутатской неприкосновенности был перенесен мандатной комиссией Госдумы РФ на неопределенный срок. В 2012 году в поле зрения общественности попал фонда Евгения Ройзмана "Город без наркотиков". По итогам проверок реабилитационных центров фонда были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту смерти пациентки и по заявлениям реабилитантов об их похищении и незаконном лишении свободы, а также по факту жестокого обращения и издевательства. Ройзман привлекался в качестве свидетеля по делу фонда. В феврале 2014 года Ройзман вышел из состава учредителей основанного им фонда, по его словам, во избежание придирок к организации. В августе 2013 года Свердловская прокуратура проводила проверку информации телепрограммы "Момент истины" о связи Евгения Ройзмана с этническими преступными группировками. Ведущий передачи Андрей Караулов рассказал в ней о связях Ройзмана с преступным миром через племянника криминального авторитета Деда Хасана Тимура Мирзоева, а также уточнил, что Евгений Ройзман ассоциируется в городе с организованным преступным сообществом "Уралмаш" (в 1990-х годах одна из крупнейших преступных группировок региона). В доказательство этому Караулов приводил запись переговоров, которые, по его предположению, состоялись между представителями "уралмашевской" и этнической преступных группировок, в которой один из "уралмашевцев" утверждал, что Ройзман их человек. Ройзман заявления о его связях с криминалом связал с предстоящими выборами. В октябре 2013 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Евгения Ройзмана за публикацию порочащих сведений в "Живом журнале". Поводом явилась часть публикации от 17 сентября 2012 года — в ней, среди прочего, говорилось, что "бывший сотрудник прокуратуры Свердловской области, Алексей Карпов и его жена, сотрудник Уральской транспортной прокуратуры, Анна Филатова, подозревались в убийстве двух выпускниц". С иском о защите чести и достоинства к Ройзману обратилась Анна Филатова. Суд обязал Ройзмана удалить указанную информацию, а также фотографию (истицы) и опубликовать на данном сайте опровержение. И возместить моральный вред в размере пяти тысяч рублей.21 июля 2014 года правоохранительные органы задержали сослуживца Ройзмана – Олега Кинева и двух его сообщников по подозрению в убийстве пенсионерки. В марте 2016 года Олег Кинев и двое его сообщников – рецидивист Алексей Худоногов (по версии следствия, непосредственный исполнитель убийства) и охранник компании "Личные наличные" Андрей Гусев (пособник) – были признаны виновными в убийстве Ольги Ледовской с целью скрыть хищение у нее трехкомнатной квартиры. Суд приговорил Олега Кинева к 16 годам колонии строгого режима, Андрея Гусева – к 10 годам, а Алексея Худоногова, как ранее судимого, – к 15 годам заключения. По версии следствия, квартиру у пенсионерки похитил Олег Кинев, который якобы должен был отдать главе Екатеринбурга Евгению Ройзману долг 5 миллионов рублей за то, что тот отдал ему свой депутатский мандат, когда победил на выборах главы Екатеринбурга. В частности, подобные показания давал и сам подсудимый Кинев, однако в ходе судебного следствия от этих слов отказался и пояснил, что на него давили оперативные сотрудники полиции. В ходе прений сторон гособвинение просило суд вынести в адрес Евгения Ройзмана частное определение. По мнению прокуратуры, Ройзман (на тот момент мэр Екатеринбурга) мог спасти пенсионерку, если бы заблаговременно обратился в правоохранительные органы. Как считает гособвинение, пенсионерка обращалась к господину Ройзману накануне убийства за помощью, когда стала подозревать, что у нее похитили квартиру.Заместитель генпрокурора России в УрФО Юрий Пономарев заявил тогда, что Евгений Ройзман не будет привлекаться к ответственности в рамках дела об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской. 13 марта 2021 года Ройзман принял участие в форуме независимых муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" в рамках проекта "Объединенные демократы". На мероприятии задержали около 200 участников, в том числе и Евгения Ройзмана. Полицейские инкриминировали им участие в деятельности нежелательной организации: по их версии, устроителями мероприятия стали координаторы учрежденного Михаилом Ходорковским* британского движения Open Russia Civic Movement.На всех задержанных, которых в тот же день отпустили из полиции, были составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).В мае 2021 года Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Евгению Ройзману штраф в размере пять тысяч рублей. В июле Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал законным штраф Ройзману за участие в форуме "Муниципальная Россия".В марте 2021 года в отношении Евгения Ройзмана были заведены два административных дела о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга и за участие в несогласованных акциях, которые проходили в Екатеринбурге 23 и 31 января.26 марта 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил два штрафа в размере 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. В мае Свердловский областной суд оставил в силе штрафы. 12 мая полиция составила в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана три протокола по статье об организации и участии в митингах в поддержку Алексея Навального (31 января и 21 апреля). 12 мая 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Ройзману девять суток административного ареста за организацию несогласованной акции 31 января.Ройзману вменяли вторую часть статьи 20.2 КоАП. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на мероприятие. Оно, в свою очередь, получило более 200 репостов.Как заявила сторона обвинения, Ройзман указывал дату и место акции, что приравнивается к побуждению возможных участников, учитывая, что у экс-мэра много подписчиков.Защитник политика Юлия Федотова отметила, что дело необходимо прекратить из-за отсутствия состава правонарушения. По ее словам, подзащитный не указывал точных координат. Юрист также подчеркнула, что невозможно дважды осудить человека за одно и то же деяние: Ройзмана уже штрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Суд эти доводы не учел.Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. В общей сложности Ройзман должен был провести под арестом девять суток.Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля. Суд арестовал Ройзмана за организацию несогласованной акции. 13 мая Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на постановления суда об аресте политика на девять суток, сократил срок ареста до одних суток. В этот же день Евгений Ройзман вышел на свободу. 26 мая Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу защиты Ройзмана на назначенные ему судом 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции 21 апреля, заменил их на штраф 20 тысяч рублей. В марте и апреле Октябрьский районный суд уральской столицы трижды оштрафовал Евгения Ройзмана по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). 29 марта 2022 года Ройзмана оштрафовали за дискредитацию российской армии по двум протоколам на сумму 100 тысяч рублей. Поводом для составления протоколов послужила запись господина Ройзмана в Twitter, а также его высказывание на видео в Youtube. Как выяснилось в ходе суда, речь идет о том, как Евгений Ройзман по-своему расшифровал значение букв Z и V, которые использует Минобороны в ходе спецоперации на Украине. 7 апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзмана третий штраф в размере 50 тысяч рублей по возбужденному в отношении него делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной новых разбирательств стал пост Ройзмана в Telegram о спецоперации России на Украине, содержание которого, по мнению стороны обвинения, дискредитирует ВС РФ. Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала решение о штрафах, однако Свердловский областной суд оставил их в силе.28 апреля полиция составила на Евгения Ройзмана протокол об административном правонарушении по статье о неуважении к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Причиной нового разбирательства стала публикация Ройзманом в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".25 мая 2022 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 85 тысяч рублей Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова.3 августа Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Евгения Ройзмана.28 июля 2022 года стало известно, что ГУ МВД Свердловской области подало иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем жителям Екатеринбурга о взыскании с них 565 тыс. руб. за работу полиции на акциях в поддержку Навального в январе 2021 года. Иск был подан в Октябрьский райсуд Екатеринбурга, ответчиками помимо Евгения Ройзмана выступают два бывших руководителя местного штаба Навального (штабы признаны экстремистской организацией и запрещены) Виктория Райх и Ирина Норман, а также Кирилл Серебренникова и Сергей Чеченев. Судебное заседание пока не назначено. 24 августа 2022 года в Екатеринбурге Евгений Ройзман был задержан по делу о дискредитации российской армии. По словам представителя правоохранительных органов, против экс-мэра Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных cил" из-за опубликованного им видео в YouTube.В квартире Ройзмана, в помещении его фонда и частном Музее "Невьянская икона" прошли обыски. В ходе обысков в квартире Ройзмана были найдены визитки иностранных политиков, дипломатов, общественных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, евгений ройзман, россия, свердловский областной суд