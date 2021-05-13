https://ria.ru/20210513/royzman-1732212569.html
Ройзмана отпустили из спецприемника
Ройзмана отпустили из спецприемника
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вышел на свободу из спецприемника после того, как отбыл назначенные ему судом сутки ареста за организацию несогласованных... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:10
2021-05-13T20:10
2021-05-13T20:10
россия
евгений ройзман
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вышел на свободу из спецприемника после того, как отбыл назначенные ему судом сутки ареста за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.В четверг суд апелляционной инстанции сократил срок ареста Ройзмана с девяти до одних суток по делу об организации несогласованных акций 31 января и 21 апреля."На свободе. Торпеда мимо прошла. Спасибо тем, кто помогал и участвовал. Всех благодарю за теплые слова и за поддержку", - написал Ройзман на своей странице в Facebook.Ройзман обвинялся по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ – в организации несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов. За это суд назначил Ройзману девять суток ареста. Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. В общей сложности Ройзман должен был провести под арестом девять суток.До этого суд также назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
https://ria.ru/20210422/royzman-1729407866.html
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россия, евгений ройзман, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости.
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
вышел на свободу из спецприемника после того, как отбыл назначенные ему судом сутки ареста за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.
В четверг суд апелляционной инстанции сократил срок ареста Ройзмана с девяти до одних суток по делу об организации несогласованных акций 31 января и 21 апреля.
"На свободе. Торпеда мимо прошла. Спасибо тем, кто помогал и участвовал. Всех благодарю за теплые слова и за поддержку", - написал Ройзман на своей странице в Facebook.
Ройзман обвинялся по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ – в организации несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге
. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов. За это суд назначил Ройзману девять суток ареста. Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. В общей сложности Ройзман должен был провести под арестом девять суток.
До этого суд также назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.
Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.
Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.