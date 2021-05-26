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Суд оштрафовал Ройзмана за участие в несогласованной акции 21 апреля
Суд оштрафовал Ройзмана за участие в несогласованной акции 21 апреля - РИА Новости, 26.05.2021
Суд оштрафовал Ройзмана за участие в несогласованной акции 21 апреля
Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на назначенные ему судом 30 часов обязательных работ за участие в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:43
2021-05-26T13:01
евгений ройзман
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на назначенные ему судом 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции 21 апреля, заменил их на штраф 20 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.До этого суд также назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. Апелляции защиты эти постановления не изменили.Также Ройзману назначили девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Суд апелляционной инстанции сократил срок наказания до одних суток.Кроме того, во вторник суд в Екатеринбурге назначил Ройзману штраф 5 тысяч рублей за участие в нежелательной организации.
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евгений ройзман, екатеринбург, происшествия

Суд оштрафовал Ройзмана за участие в несогласованной акции 21 апреля

12:43 26.05.2021 (обновлено: 13:01 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на назначенные ему судом 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции 21 апреля, заменил их на штраф 20 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Двадцать тысяч штрафа", - сказали в суде в ответ на вопрос о решении по делу.
До этого суд также назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. Апелляции защиты эти постановления не изменили.
Также Ройзману назначили девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Суд апелляционной инстанции сократил срок наказания до одних суток.
Кроме того, во вторник суд в Екатеринбурге назначил Ройзману штраф 5 тысяч рублей за участие в нежелательной организации.
 
Евгений РойзманЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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