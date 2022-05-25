https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html
Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову
Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову - РИА Новости, 25.05.2022
Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову
Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду назначил штраф в 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:21
2022-05-25T14:21
2022-05-25T14:21
происшествия
сергей лавров
россия
екатеринбург
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду назначил штраф в 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Причиной нового разбирательства стала публикация Ройзманом в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".Защитник Ройзмана Юлия Федотова в ходе заседания запросила отвод судье, который ранее уже принимал решение об административном аресте экс-главы Екатеринбурга, но судья ходатайство отклонил.Также юрист заявила о необходимости закрыт производство с рядом имеющих, по ее мнению, место нарушений при составлении протокола, но и это ходатайство было отклонено.В итоге судья огласил следующее решение: "Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 85 тысяч рублей".В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
https://ria.ru/20220525/nevzorov-1790617590.html
https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html
https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей лавров, россия, екатеринбург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову
Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за неуважение к главе МИД Лаврову
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду назначил штраф в 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Причиной нового разбирательства стала публикация Ройзманом в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ
в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова
".
Защитник Ройзмана Юлия Федотова в ходе заседания запросила отвод судье, который ранее уже принимал решение об административном аресте экс-главы Екатеринбурга
, но судья ходатайство отклонил.
Также юрист заявила о необходимости закрыт производство с рядом имеющих, по ее мнению, место нарушений при составлении протокола, но и это ходатайство было отклонено.
В итоге судья огласил следующее решение: "Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 85 тысяч рублей".
В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).