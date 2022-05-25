https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html

Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову

Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову - РИА Новости, 25.05.2022

Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду назначил штраф в 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:21

2022-05-25T14:21

2022-05-25T14:21

происшествия

сергей лавров

россия

екатеринбург

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду назначил штраф в 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Причиной нового разбирательства стала публикация Ройзманом в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".Защитник Ройзмана Юлия Федотова в ходе заседания запросила отвод судье, который ранее уже принимал решение об административном аресте экс-главы Екатеринбурга, но судья ходатайство отклонил.Также юрист заявила о необходимости закрыт производство с рядом имеющих, по ее мнению, место нарушений при составлении протокола, но и это ходатайство было отклонено.В итоге судья огласил следующее решение: "Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 85 тысяч рублей".В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

https://ria.ru/20220525/nevzorov-1790617590.html

https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html

https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сергей лавров, россия, екатеринбург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)