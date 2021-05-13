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Суд сократил срок ареста Ройзмана
Суд сократил срок ареста Ройзмана
Свердловский областной суд в четверг, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на постановления суда об аресте политика РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:37
2021-05-13T15:12
россия
свердловский областной суд
происшествия
екатеринбург
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд в четверг, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на постановления суда об аресте политика на девять суток, сократил срок ареста до одних суток. За организацию несогласованной акции 31 января, суд также сократил срок ареста до одних суток, сегодня политик выйдет на свободу, сообщили РИА Новости в суде."По одному постановлению по акции 21 апреля изменено наказание до одних суток", - сказали в суде."Только что вынесено решение, также до одних суток (сократили срок ареста – ред.). За ним (Ройзманом – ред.) поехали в спецприемник", - сказали в суде.Там уточнили, что сроки по обоим делам не суммируются: в общей сложности Ройзману назначено провести под арестом только сутки, которые он уже отбыл.Ройзман обвинялся по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ – в организации несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов. За это суд назначил Ройзману девять суток ареста. Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. Судья уточнял, что сроки по обоим делам об акциях 31 января и 21 апреля не суммируются, в общей сложности Ройзман проведет под арестом девять суток.Ранее суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
https://ria.ru/20210326/royzman-1602926193.html
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россия, свердловский областной суд, происшествия, екатеринбург, евгений ройзман

Суд сократил срок ареста Ройзмана

14:37 13.05.2021 (обновлено: 15:12 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Донат Сорокин / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман вызван на допрос в Следственный комитет
Евгений Ройзман вызван на допрос в Следственный комитет - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Донат Сорокин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд в четверг, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на постановления суда об аресте политика на девять суток, сократил срок ареста до одних суток. За организацию несогласованной акции 31 января, суд также сократил срок ареста до одних суток, сегодня политик выйдет на свободу, сообщили РИА Новости в суде.
"По одному постановлению по акции 21 апреля изменено наказание до одних суток", - сказали в суде.
"Только что вынесено решение, также до одних суток (сократили срок ареста – ред.). За ним (Ройзманом – ред.) поехали в спецприемник", - сказали в суде.
Там уточнили, что сроки по обоим делам не суммируются: в общей сложности Ройзману назначено провести под арестом только сутки, которые он уже отбыл.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 10:19
Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованной акции
Ройзман обвинялся по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ – в организации несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов. За это суд назначил Ройзману девять суток ареста. Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. Судья уточнял, что сроки по обоим делам об акциях 31 января и 21 апреля не суммируются, в общей сложности Ройзман проведет под арестом девять суток.
Ранее суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.
Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 10:22
Ройзман не будет выдвигаться на выборы в Госдуму
Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.
Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
 
РоссияСвердловский областной судПроисшествияЕкатеринбургЕвгений Ройзман
 
 
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