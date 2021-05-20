https://ria.ru/20210520/royzman-1733073749.html

Суд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в несогласованных акциях

Суд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 20.05.2021

Суд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в несогласованных акциях

Свердловский областной суд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несогласованной акции 23 января,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:43

2021-05-20T09:43

2021-05-20T13:16

свердловский областной суд

евгений ройзман

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несогласованной акции 23 января, сообщает облсуд.До этого суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Ранее в четверг суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, оставил в силе штраф Ройзману за 31 января."Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Евгения Ройзмана на постановление Октябрьского районного суда от 29 марта 2021 года, которым Ройзману было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение порядка проведения протестной акции 23 января 2021 года. Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении суда.Ранее суд назначил Ройзману девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Позже суд апелляционной инстанции сократил срок ареста до одних суток.Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.

https://ria.ru/20210519/platoshkin-1732978761.html

екатеринбург

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свердловский областной суд, евгений ройзман, екатеринбург, происшествия