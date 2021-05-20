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Суд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в несогласованных акциях
Суд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 20.05.2021
Суд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в несогласованных акциях
Свердловский областной суд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несогласованной акции 23 января,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:43
2021-05-20T13:16
свердловский областной суд
евгений ройзман
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несогласованной акции 23 января, сообщает облсуд.До этого суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Ранее в четверг суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, оставил в силе штраф Ройзману за 31 января."Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Евгения Ройзмана на постановление Октябрьского районного суда от 29 марта 2021 года, которым Ройзману было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение порядка проведения протестной акции 23 января 2021 года. Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении суда.Ранее суд назначил Ройзману девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Позже суд апелляционной инстанции сократил срок ареста до одних суток.Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
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свердловский областной суд, евгений ройзман, екатеринбург, происшествия

Суд оставил в силе штрафы Ройзману за участие в несогласованных акциях

09:43 20.05.2021 (обновлено: 13:16 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несогласованной акции 23 января, сообщает облсуд.
До этого суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Ранее в четверг суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, оставил в силе штраф Ройзману за 31 января.
"Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Евгения Ройзмана на постановление Октябрьского районного суда от 29 марта 2021 года, которым Ройзману было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение порядка проведения протестной акции 23 января 2021 года. Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении суда.
Ранее суд назначил Ройзману девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Позже суд апелляционной инстанции сократил срок ареста до одних суток.
Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Свердловский областной судЕвгений РойзманЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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