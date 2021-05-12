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Суд арестовал Ройзмана за организацию несогласованной акции
Суд арестовал Ройзмана за организацию несогласованной акции
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэра города Евгению Ройзману девять суток административного ареста за организацию несогласованной акции... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:51
2021-05-12T12:51
2021-05-12T15:49
россия
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэра города Евгению Ройзману девять суток административного ареста за организацию несогласованной акции 31 января.Ройзману вменяли вторую часть статьи 20.2 КоАП. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на мероприятие. Оно, в свою очередь, получило более 200 репостов.Как заявила сторона обвинения, Ройзман указывал дату и место акции, что приравнивается к побуждению возможных участников, учитывая, что у экс-мэра много подписчиков.Защитник политика Юлия Федотова отметила, что дело необходимо прекратить из-за отсутствия состава правонарушения. По ее словам, подзащитный не указывал точных координат. Юрист также подчеркнула, что невозможно дважды осудить человека за одно и то же деяние: Ройзмана уже штрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Суд эти доводы не учел.Рассмотрение еще двух административных дел в отношении Ройзмана об организации несогласованной акции 21 апреля и участии в ней также запланировано на среду.Ранее суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.
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россия, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга
назначил бывшему мэра города Евгению Ройзману девять суток административного ареста за организацию несогласованной акции 31 января.
Ройзману вменяли вторую часть статьи 20.2 КоАП. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на мероприятие. Оно, в свою очередь, получило более 200 репостов.
Как заявила сторона обвинения, Ройзман указывал дату и место акции, что приравнивается к побуждению возможных участников, учитывая, что у экс-мэра много подписчиков.
Защитник политика Юлия Федотова отметила, что дело необходимо прекратить из-за отсутствия состава правонарушения. По ее словам, подзащитный не указывал точных координат. Юрист также подчеркнула, что невозможно дважды осудить человека за одно и то же деяние: Ройзмана уже штрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Суд эти доводы не учел.
Рассмотрение еще двух административных дел в отношении Ройзмана об организации несогласованной акции 21 апреля и участии в ней также запланировано на среду.
Ранее суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.