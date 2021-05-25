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Суд назначил Ройзману штраф за участие в нежелательной организации
Суд назначил Ройзману штраф за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 25.05.2021
Суд назначил Ройзману штраф за участие в нежелательной организации
Суд в Екатеринбурге назначил экс-мэру Евгению Ройзману штраф 5 тысяч рублей за участие в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:19
2021-05-25T14:19
2021-05-25T14:59
россия
екатеринбург
общество
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Суд в Екатеринбурге назначил экс-мэру Евгению Ройзману штраф 5 тысяч рублей за участие в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.Рассмотрение дела состоялось в судебном участке №8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд."Административный штраф 5 тысяч рублей", - сказали в суде в ответ на вопрос, какое наказание назначено Ройзману.Адвокат политика Юлия Федотова заявила в РИА Новости, что это решение будет обжаловано. "Да, конечно, (вплоть – ред.) до ЕСПЧ", - ответила Федотова на вопрос, планирует ли она обжаловать постановление суда.Дело было возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").Около 200 человек 13 марта были доставлены в ОВД Москвы после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. В числе задержанных был Ройзман.Координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210523/navalnyy-1733467793.html
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россия, екатеринбург, общество, евгений ройзман
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Суд в Екатеринбурге назначил экс-мэру Евгению Ройзману штраф 5 тысяч рублей за участие в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение дела состоялось в судебном участке №8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд.
"Административный штраф 5 тысяч рублей", - сказали в суде в ответ на вопрос, какое наказание назначено Ройзману.
Адвокат политика Юлия Федотова заявила в РИА Новости, что это решение будет обжаловано. "Да, конечно, (вплоть – ред.) до ЕСПЧ", - ответила Федотова на вопрос, планирует ли она обжаловать постановление суда.
Дело было возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").
Около 200 человек 13 марта были доставлены в ОВД Москвы после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. В числе задержанных был Ройзман.
Координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России
, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента