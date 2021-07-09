https://ria.ru/20210709/royzman-1740561481.html

Суд оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации

Суд оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 09.07.2021

Суд оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в пятницу, рассмотрев апелляцию по делу об участии экс-мэра Евгения Ройзмана в нежелательной организации, по которому... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:43

2021-07-09T10:43

2021-07-09T10:43

евгений ройзман

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в пятницу, рассмотрев апелляцию по делу об участии экс-мэра Евгения Ройзмана в нежелательной организации, по которому политик получил штраф в 5 тысяч рублей, оставил это решение в силе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Оставили без изменений", - сказали в пресс-службе.Заседание суда первой инстанции прошло 25 мая. Рассмотрение дела состоялось в судебном участке №8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд. Защита Ройзмана обжаловала решение о назначении штрафа.До этого суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. Апелляции защиты эти постановления не изменили.Также Ройзману назначили девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Суд апелляционной инстанции сократил срок наказания до одних суток.

https://ria.ru/20210517/royzman-1732587052.html

https://ria.ru/20180525/1521325070.html

екатеринбург

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евгений ройзман, екатеринбург, происшествия