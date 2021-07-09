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Суд оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации
Суд оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 09.07.2021
Суд оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации
Октябрьский районный суд Екатеринбурга в пятницу, рассмотрев апелляцию по делу об участии экс-мэра Евгения Ройзмана в нежелательной организации, по которому... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:43
2021-07-09T10:43
евгений ройзман
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в пятницу, рассмотрев апелляцию по делу об участии экс-мэра Евгения Ройзмана в нежелательной организации, по которому политик получил штраф в 5 тысяч рублей, оставил это решение в силе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Оставили без изменений", - сказали в пресс-службе.Заседание суда первой инстанции прошло 25 мая. Рассмотрение дела состоялось в судебном участке №8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд. Защита Ройзмана обжаловала решение о назначении штрафа.До этого суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. Апелляции защиты эти постановления не изменили.Также Ройзману назначили девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Суд апелляционной инстанции сократил срок наказания до одних суток.
https://ria.ru/20210517/royzman-1732587052.html
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евгений ройзман, екатеринбург, происшествия
Суд оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации
10:43 09.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Суд в Екатеринбурге оставил в силе штраф Ройзману за участие в нежелательной организации

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в пятницу, рассмотрев апелляцию по делу об участии экс-мэра Евгения Ройзмана в нежелательной организации, по которому политик получил штраф в 5 тысяч рублей, оставил это решение в силе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Оставили без изменений", - сказали в пресс-службе.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 10:18
Защита Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах
Заседание суда первой инстанции прошло 25 мая. Рассмотрение дела состоялось в судебном участке №8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд. Защита Ройзмана обжаловала решение о назначении штрафа.
До этого суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января и невыполнение законных требований сотрудников полиции. Апелляции защиты эти постановления не изменили.
Также Ройзману назначили девять суток ареста за организацию несогласованных акций в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Суд апелляционной инстанции сократил срок наказания до одних суток.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
25 мая 2018, 08:43
Ройзман ушел в отставкуБольшинство депутатов городской думы Екатеринбурга проголосовали за отставку Евгения Ройзмана с поста мэра. Сам бывший градоначальник на заседание не пришел.
 
Евгений РойзманЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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