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Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России - РИА Новости, 07.04.2022
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Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России - РИА Новости, 07.04.2022
Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по третьему возбужденному в отношении него делу о... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:02
2022-04-07T14:02
вооруженные силы рф
россия
украина
екатеринбург
происшествия
евгений ройзман
донбасс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по третьему возбужденному в отношении него делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце марта суд назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).Причиной новых разбирательств стал пост Ройзмана в Telegram о спецоперации России на Украине, содержание которого, по мнению стороны обвинения, дискредитирует ВС РФ. Защитник Ройзмана Юлия Федотова в ходе заседания запросила отвод судье, которая ранее уже принимала решение о назначении экс-главе Екатеринбурга штрафа, но судья в удовлетворении ходатайства отказала. Также юрист запросила лингвистическую и историческую экспертизы публикации Ройзмана и прекращение производства по делу в связи с рядом нарушений при составлении протокола, но и эти ходатайства были отклонены."Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сказала судья.
https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html
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вооруженные силы рф, россия, украина, екатеринбург, происшествия, евгений ройзман, донбасс
14:02 07.04.2022
 
Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Суд в третий раз оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по третьему возбужденному в отношении него делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце марта суд назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
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Причиной новых разбирательств стал пост Ройзмана в Telegram о спецоперации России на Украине, содержание которого, по мнению стороны обвинения, дискредитирует ВС РФ. Защитник Ройзмана Юлия Федотова в ходе заседания запросила отвод судье, которая ранее уже принимала решение о назначении экс-главе Екатеринбурга штрафа, но судья в удовлетворении ходатайства отказала. Также юрист запросила лингвистическую и историческую экспертизы публикации Ройзмана и прекращение производства по делу в связи с рядом нарушений при составлении протокола, но и эти ходатайства были отклонены.
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сказала судья.
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Вооруженные силы РФРоссияУкраинаЕкатеринбургПроисшествияЕвгений РойзманДонбасс
 
 
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