https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html

Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России - РИА Новости, 07.04.2022

Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по третьему возбужденному в отношении него делу о... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:02

2022-04-07T14:02

2022-04-07T14:02

вооруженные силы рф

россия

украина

екатеринбург

происшествия

евгений ройзман

донбасс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по третьему возбужденному в отношении него делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце марта суд назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).Причиной новых разбирательств стал пост Ройзмана в Telegram о спецоперации России на Украине, содержание которого, по мнению стороны обвинения, дискредитирует ВС РФ. Защитник Ройзмана Юлия Федотова в ходе заседания запросила отвод судье, которая ранее уже принимала решение о назначении экс-главе Екатеринбурга штрафа, но судья в удовлетворении ходатайства отказала. Также юрист запросила лингвистическую и историческую экспертизы публикации Ройзмана и прекращение производства по делу в связи с рядом нарушений при составлении протокола, но и эти ходатайства были отклонены."Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сказала судья.

https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html

https://ria.ru/20220406/feyki-1782154996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вооруженные силы рф, россия, украина, екатеринбург, происшествия, евгений ройзман, донбасс