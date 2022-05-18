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Суд оставил в силе штраф экс-мэру Екатеринбурга за дискредитацию ВС России

Суд оставил в силе штраф экс-мэру Екатеринбурга за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 18.05.2022

Суд оставил в силе штраф экс-мэру Екатеринбурга за дискредитацию ВС России

Свердловский областной суд в среду оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:15

2022-05-18T11:15

2022-05-18T11:15

россия

свердловская область

екатеринбург

свердловский областной суд

происшествия

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд в среду оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба суда.В марте и апреле Октябрьский районный суд уральской столицы трижды оштрафовал Ройзмана на 50 тысяч рублей по разным протоколам полиции по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ)."Свердловский областной суд, изучив доводы защитника, изложенные в жалобе, и заслушав мнения сторон, оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения, жалобу защитника – без удовлетворения", - говорится в сообщении.Также в отношении Ройзмана составлен протокол о неуважении к органам власти, его рассмотрение в суде назначено на 25 мая.

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Екатерина Зайцева

россия, свердловская область, екатеринбург, свердловский областной суд, происшествия, евгений ройзман