Ройзман предположил, почему против него возбудили дело
Ройзман заявил, что дело против него завели из-за того, что он назвал спецоперацию войной
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман утверждает, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на Украине войной.
"Вся суть - за то, что войну называл войной, всё. У меня даже линии защиты нет", - сказал он журналистам.
По информации корреспондента РИА Новости, Ройзман в сопровождении силовиков покинул дом, в котором находится его частный музей и квартира, обыски могут продолжиться в гараже экс-мэра.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ из-за опубликованного им видео в YouTube. По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде проходят обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Украины.
СК пока задержание Ройзмана не комментировал. В части 1 статьи 280.3 УК РФ, которую, скорее всего вменяют экс-мэру, говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.
Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).