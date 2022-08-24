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Ройзман предположил, почему против него возбудили дело - РИА Новости, 24.08.2022
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Ройзман предположил, почему против него возбудили дело
Ройзман предположил, почему против него возбудили дело - РИА Новости, 24.08.2022
Ройзман предположил, почему против него возбудили дело
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман утверждает, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:35
2022-08-24T12:35
россия
происшествия
екатеринбург
вооруженные силы рф
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман утверждает, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на Украине войной."Вся суть - за то, что войну называл войной, всё. У меня даже линии защиты нет", - сказал он журналистам.По информации корреспондента РИА Новости, Ройзман в сопровождении силовиков покинул дом, в котором находится его частный музей и квартира, обыски могут продолжиться в гараже экс-мэра.По информации источника агентства в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ из-за опубликованного им видео в YouTube. По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде проходят обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Украины.СК пока задержание Ройзмана не комментировал. В части 1 статьи 280.3 УК РФ, которую, скорее всего вменяют экс-мэру, говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
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россия, происшествия, екатеринбург, вооруженные силы рф, евгений ройзман
Россия, Происшествия, Екатеринбург, Вооруженные силы РФ, Евгений Ройзман
12:35 24.08.2022
 
Ройзман предположил, почему против него возбудили дело

Ройзман заявил, что дело против него завели из-за того, что он назвал спецоперацию войной

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман утверждает, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на Украине войной.
"Вся суть - за то, что войну называл войной, всё. У меня даже линии защиты нет", - сказал он журналистам.
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
11:28
В квартире Ройзмана нашли визитки экс-главы СБУ, сообщил источник
По информации корреспондента РИА Новости, Ройзман в сопровождении силовиков покинул дом, в котором находится его частный музей и квартира, обыски могут продолжиться в гараже экс-мэра.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ из-за опубликованного им видео в YouTube. По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде проходят обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Украины.
СК пока задержание Ройзмана не комментировал. В части 1 статьи 280.3 УК РФ, которую, скорее всего вменяют экс-мэру, говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.
Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
11:09
Свердловский губернатор прокомментировал задержание Ройзмана
 
РоссияПроисшествияЕкатеринбургВооруженные силы РФЕвгений Ройзман
 
 
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