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Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованной акции
Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованной акции
Октябрьский районный суд Екатеринбурга, уже оштрафовавший в пятницу бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 20 тысяч рублей по делу о несогласованной акции 23... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:19
2021-03-26T11:38
евгений ройзман
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга, уже оштрафовавший в пятницу бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 20 тысяч рублей по делу о несогласованной акции 23 января, назначил ему второй штраф на ту же сумму – за участие в акции 31 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее в отношении Ройзмана были заведены два административных дела о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга за участие в несогласованных акциях, которые проходили в Екатеринбурге 23 и 31 января."Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному штрафу в размере 20 тысяч рублей", - сказала судья, рассмотрев дело по акции 31 января.В пятницу по делу об акции 23 января Ройзмана уже оштрафовали на 20 тысяч рублей, адвокаты намерены обжаловать штраф в Свердловский областной суд и при необходимости - в Европейский суд по правам человека.Адвокат Ройзмана Юлия Федотова намерена обжаловать назначенные ему два штрафа по 20 тысяч рублей."Будем обжаловать сначала в Свердловский областной суд, а потом в ЕСПЧ однозначно", - сказала адвокат журналистам.
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евгений ройзман, екатеринбург

Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованной акции

10:19 26.03.2021 (обновлено: 11:38 26.03.2021)
 
© РИА НовостиБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга, уже оштрафовавший в пятницу бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 20 тысяч рублей по делу о несогласованной акции 23 января, назначил ему второй штраф на ту же сумму – за участие в акции 31 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в отношении Ройзмана были заведены два административных дела о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга за участие в несогласованных акциях, которые проходили в Екатеринбурге 23 и 31 января.
"Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному штрафу в размере 20 тысяч рублей", - сказала судья, рассмотрев дело по акции 31 января.
В пятницу по делу об акции 23 января Ройзмана уже оштрафовали на 20 тысяч рублей, адвокаты намерены обжаловать штраф в Свердловский областной суд и при необходимости - в Европейский суд по правам человека.
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Адвокат Ройзмана Юлия Федотова намерена обжаловать назначенные ему два штрафа по 20 тысяч рублей.
"Будем обжаловать сначала в Свердловский областной суд, а потом в ЕСПЧ однозначно", - сказала адвокат журналистам.
 
Евгений РойзманЕкатеринбург
 
 
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