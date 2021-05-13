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В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в четверг в суде. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:48
2021-05-13T10:48
россия
евгений ройзман
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в четверг в суде."Две жалобы поданы на постановление, которым назначен административный арест", - сказали в суде, добавив, что жалобы будет рассматривать Свердловский облсуд.Ройзман обвинялся по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ – в организации несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов. За это суд назначил Ройзману девять суток ареста. Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. Судья уточнил, что сроки по обоим делам об акциях 31 января и 21 апреля не суммируются, в общей сложности Ройзман проведет под арестом 9 суток.Ранее суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
https://ria.ru/20210512/ekaterinburg-1731930694.html
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россия, евгений ройзман, екатеринбург, происшествия

В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

10:48 13.05.2021
 
© РИА Новости / Донат Сорокин / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман вызван на допрос в Следственный комитет
Евгений Ройзман вызван на допрос в Следственный комитет - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Донат Сорокин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в четверг в суде.
"Две жалобы поданы на постановление, которым назначен административный арест", - сказали в суде, добавив, что жалобы будет рассматривать Свердловский облсуд.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:51
Суд арестовал Ройзмана за организацию несогласованной акции
Ройзман обвинялся по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ – в организации несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов. За это суд назначил Ройзману девять суток ареста. Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. Судья уточнил, что сроки по обоим делам об акциях 31 января и 21 апреля не суммируются, в общей сложности Ройзман проведет под арестом 9 суток.
Ранее суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.
Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.
Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 11:43
Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину
 
РоссияЕвгений РойзманЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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