https://ria.ru/20210513/ekaterinburg-1732084062.html

В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в четверг в суде. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:48

2021-05-13T10:48

2021-05-13T10:48

россия

евгений ройзман

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в четверг в суде."Две жалобы поданы на постановление, которым назначен административный арест", - сказали в суде, добавив, что жалобы будет рассматривать Свердловский облсуд.Ройзман обвинялся по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ – в организации несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Согласно материалам дела, он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с призывом выходить на акцию, которое получило более 200 репостов. За это суд назначил Ройзману девять суток ареста. Помимо этого, суд признал Ройзмана виновным по делу об организации несогласованной акции 21 апреля и назначил по нему девять суток ареста. Судья уточнил, что сроки по обоим делам об акциях 31 января и 21 апреля не суммируются, в общей сложности Ройзман проведет под арестом 9 суток.Ранее суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей каждый за участие в несогласованных акциях в январе и невыполнение законных требований сотрудников полиции. На суде он заявил, что не признает вину. Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.Кроме того, суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.Также 25 мая суд рассмотрит административное дело об участии экс-мэра Екатеринбурга в нежелательной организации.

https://ria.ru/20210512/ekaterinburg-1731930694.html

https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601058820.html

россия

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россия, евгений ройзман, екатеринбург, происшествия