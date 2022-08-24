https://ria.ru/20220824/royzman-1811724267.html

Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии

Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии - РИА Новости, 24.08.2022

Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии, сообщила РИА Новости его помощник Лейла Гусейнова. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T06:16

2022-08-24T06:16

2022-08-24T10:22

происшествия

россия

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии, сообщила РИА Новости его помощник Лейла Гусейнова.В благотворительном фонде Ройзмана и частном музее "Невьянская икона" проведут обыски.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против экс-мера возбудили уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных cил". Весной Ройзмана трижды штрафовали по аналогичной статье Кодекса об административных правонарушениях. В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил ему два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в начале апреля — еще один. Защита бывшего градоначальника обжаловала эти решения, но областной суд оставил их в силе.В мае Ройзмана оштрафовали еще на 85 тысяч рублей за неуважение к власти. Поводом для этого стал комментарий в соцсетях, в котором Ройзман в нецензурной форме отозвался о министре иностранных дел Сергее Лаврове.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811722645.html

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происшествия, россия, евгений ройзман