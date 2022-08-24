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Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии - РИА Новости, 24.08.2022
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии, сообщила РИА Новости его помощник Лейла Гусейнова. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T06:16
2022-08-24T06:16
2022-08-24T10:22
происшествия
россия
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии, сообщила РИА Новости его помощник Лейла Гусейнова.В благотворительном фонде Ройзмана и частном музее "Невьянская икона" проведут обыски.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против экс-мера возбудили уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных cил". Весной Ройзмана трижды штрафовали по аналогичной статье Кодекса об административных правонарушениях. В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил ему два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в начале апреля — еще один. Защита бывшего градоначальника обжаловала эти решения, но областной суд оставил их в силе.В мае Ройзмана оштрафовали еще на 85 тысяч рублей за неуважение к власти. Поводом для этого стал комментарий в соцсетях, в котором Ройзман в нецензурной форме отозвался о министре иностранных дел Сергее Лаврове.
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происшествия, россия, евгений ройзман
Происшествия, Россия, Евгений Ройзман
06:16 24.08.2022 (обновлено: 10:22 24.08.2022)
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии, сообщила РИА Новости его помощник Лейла Гусейнова.
В благотворительном фонде Ройзмана и частном музее "Невьянская икона" проведут обыски.
"Ройзмана задержали. Cобираются проводить обыски, они ждут, пока мы приедем и все откроем. Еще в музее хотят провести обыски, но там тоже сейчас нет никого", — пояснила Гусейнова.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против экс-мера возбудили уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных cил".
Весной Ройзмана трижды штрафовали по аналогичной статье Кодекса об административных правонарушениях. В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил ему два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в начале апреля — еще один. Защита бывшего градоначальника обжаловала эти решения, но областной суд оставил их в силе.
В мае Ройзмана оштрафовали еще на 85 тысяч рублей за неуважение к власти. Поводом для этого стал комментарий в соцсетях, в котором Ройзман в нецензурной форме отозвался о министре иностранных дел Сергее Лаврове
.