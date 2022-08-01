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Чрезвычайные происшествия на АЭС в мире в 2020-2022 годах

Чрезвычайные происшествия на АЭС в мире в 2020-2022 годах - РИА Новости, 01.08.2022

Чрезвычайные происшествия на АЭС в мире в 2020-2022 годах

в Японии, в префектуре Фукуи, на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радионуклидами внутри энергоблока третьего реактора. Сообщается, что в 10:55... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:39

2022-08-01T16:39

2022-08-01T16:39

справки

ростовская аэс

калининская аэс

нововоронежская аэс

япония

финляндия

фукуи (префектура)

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20221 августа в Японии, в префектуре Фукуи, на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радионуклидами внутри энергоблока третьего реактора. Сообщается, что в 10:55 (04:55 мск) сработала сигнализация, оповестившая о снижении объема воды, поступающего в насос. Сотрудники станции обнаружили лужу около фильтра и собрали более половины вытекшей жидкости в специальную цистерну на случай утечки. Оператор станции компания Kansai Electric Power утверждает, что влияния на окружающую среду это не окажет. 23 июля энергоблок №7 Нововоронежской АЭС был отключен от сети действием электрических защит турбогенератора для проведения ремонтных работ. Как сообщило правительство Воронежской области, после произошедшего отключения энергоблок №7 Нововоронежской атомной станции был подключен к сети. 24 июля специалисты вывели энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 100-процентную мощность. 26 апреля в Финляндии во время пуско-наладочных испытаний третьего энергоблока АЭС "Олкилуото" произошла внеплановая активация функции безопасности. Инцидент не представлял радиологической опасности для работников АЭС, людей за ее пределами или для окружающей среды. Специалисты Управления по ядерной безопасности Финляндии (STUK) прибыли на месте для контроля пуско-наладочных испытаний и безопасного запуска АЭС. 16 марта в Японии в машинном отделении пятого энергоблока на АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация. ЧП произошло после мощного землетрясения магнитудой 7,3 на северо-востоке страны, которое зафиксировали вечером 16 марта в районе префектуры Фукусима. Позднее специалисты на АЭС "Фукусима-1" сообщили, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром. На фоне мощного землетрясения также была остановлена работа насосов на первом и третьем энергоблоках остановленной АЭС "Фукусима-2" на северо-востоке Японии. Позднее специалисты восстановили работу насоса, качающего воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке. 17 марта стало известно, что работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" была также восстановлена. 202125 ноября в Испании на АЭС в Аско произошла авария из-за утечки углекислого газа на станции. Сотрудники выполняли работы по техническому обслуживанию противопожарной системы атомного комплекса, который вместе с электростанцией в Вандельос производит около 50% электроэнергии, потребляемой в Каталонии. В результате ЧП один сотрудник атомной электростанции погиб, трое пострадали. На место было направлено семь пожарных расчетов и сотрудники подразделения по чрезвычайным ситуациям. ЧП не повлияло на работу АЭС.21 октября второй энергоблок Ростовской АЭС был остановлен для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара. Представитель "Росатома" отметил, что ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности. 25 октября энергоблок №2 Ростовской АЭС был подключен к сети после ремонта тепло-механического оборудования. 26 сентября в 10:01 действием автоматики был остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Компания заявила, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. 29 сентября энергоблок №4 Калининской АЭС был включен в сеть.15 июля в Бельгии сотрудники АЭС Доэль в провинции Антверпен вручную остановили работу одного из реакторов из-за повышенного расхода водорода. Остановка ректора была превентивной мерой, значительно снижающей риск аварии. 23 марта автоматика отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимом для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего. Позднее энергоблок был запущен, однако 4 мая автоматика опять отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800. 2 июня энергоблок № 4 Белоярской АЭС возобновил работу после ремонта оборудования. Как сообщили в компании, причиной срабатывания защиты стали замечания в работе электротехнического оборудования. В ходе ремонта дефект был устранен.22 января пятый энергоблок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" был временно отключен от энергетической системы страны после срабатывания аварийной защиты реактора. Позже он возобновил работу. По данным заместителя директора АЭС Александра Николова, система аварийной защиты сработала из-за неправильных действий персонала, который занимался подготовкой к ремонту электрощита. 202012 декабря на Ровенской АЭС на Украине произошло автоматическое срабатывание защиты, в результате чего был отключен первый энергоблок. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сообщалось, что на Ровенской АЭС работал только второй энергоблок, третий и четвертый были на плановом ремонте. 15 декабря первый энергоблок был подключен к сети на Ровенской АЭС.10 декабря на АЭС "Олкилуото" в Финляндии произошла аварийная ситуация на втором энергоблоке, которая привела к его аварийной остановке. Отмечалось, что нештатная ситуация была связана с тем, что системы радиационного мониторинга обнаружили повышенный уровень радиации внутри станции. Причиной инцидента стал сбой в работе системы очистки охлаждающей воды в реакторе, что привело к временному повышению уровней радиации в паропроводах. 19 декабря второй энергоблок АЭС Олкилуото вновь был подключен к финской электросети. 26 ноября седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики был отключен от сети по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. 27 ноября представители компании сообщили, что специалисты нашли и устранили дефект, из-за которого произошло нарушение в работе одного из элементов электротехнического оборудования. 24 ноября третий энергоблок Курской АЭС был остановлен по факту срабатывания автоматики. По данным концерна "Росэнергоатом", причиной останова стало формирование одним из контроллеров ложного сигнала защиты. Контроллер был заменен на резервный. 27 ноября третий блок Курской АЭС вновь заработал и вышел на полную мощность. 24 ноября энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. 27 ноября он вновь заработал. 11 августа при проведении плановых ремонтных работ на дизель-генераторе на Калининской АЭС произошла вспышка сажевых отложений в выхлопной трубе. Небольшое возгорание удалось локализовать на площади в два квадратных метра. Пострадавших в результате инцидента нет. Станция продолжала работать в штатном режиме.25 января на АЭС "Иката" в японской префектуре Эхимэ была зафиксирована чрезвычайная ситуация, в результате которой станция на несколько секунд осталась без энергоснабжения. Сразу после этого были активированы аварийные генераторы. Тем не менее, первый и второй энергоблоки были полностью обесточены на три секунды, а третий – на 10 секунд. Запуск аварийных генераторов на станции стал первым случаем с 1999 года. Утечки радиоактивных веществ в результате инцидента не было выявлено.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ростовская аэс, калининская аэс, нововоронежская аэс, япония, финляндия, фукуи (префектура)