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На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков
На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков - РИА Новости, 26.09.2021
На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков
Энергоблок № 4 Калининской АЭС (Тверская область) остановился, уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, сообщила в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:22
2021-09-26T14:30
тверская область
калининская аэс
росэнергоатом
происшествия
россия
удомля
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Энергоблок № 4 Калининской АЭС (Тверская область) остановился, уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, сообщила в пресс-служба оператора всех атомных станций страны — концерна "Росэнергоатом"."Двадцать шестого сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.Компания заявила, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас работают три установки.Калининская АЭС расположена на севере Тверской области около города Удомля. Ее суммарная мощность 4000 мегаватт.
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тверская область, калининская аэс, росэнергоатом, происшествия, россия, удомля, ввэр-1000
12:22 26.09.2021 (обновлено: 14:30 26.09.2021)
 
На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков

Автоматика остановила энергоблок № 4 Калининской АЭС

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Энергоблок № 4 Калининской АЭС (Тверская область) остановился, уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, сообщила в пресс-служба оператора всех атомных станций страны — концерна "Росэнергоатом".
"Двадцать шестого сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.
Компания заявила, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас работают три установки.
Калининская АЭС расположена на севере Тверской области около города Удомля. Ее суммарная мощность 4000 мегаватт.
Укороченный макет тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 18:33Наука
Ковальчук рассказал о выгоде от "омоложения" корпусов реакторов АЭС
 
Тверская областьКалининская АЭСРосэнергоатомПроисшествияРоссияУдомляВВЭР-1000
 
 
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