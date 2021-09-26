https://ria.ru/20210926/energoblok-1751865743.html

На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков

На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков - РИА Новости, 26.09.2021

На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков

Энергоблок № 4 Калининской АЭС (Тверская область) остановился, уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, сообщила в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T12:22

2021-09-26T12:22

2021-09-26T14:30

тверская область

калининская аэс

росэнергоатом

происшествия

россия

удомля

ввэр-1000

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Энергоблок № 4 Калининской АЭС (Тверская область) остановился, уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, сообщила в пресс-служба оператора всех атомных станций страны — концерна "Росэнергоатом"."Двадцать шестого сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.Компания заявила, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас работают три установки.Калининская АЭС расположена на севере Тверской области около города Удомля. Ее суммарная мощность 4000 мегаватт.

https://ria.ru/20210830/kovalchuk-1747880815.html

тверская область

россия

удомля

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тверская область, калининская аэс, росэнергоатом, происшествия, россия, удомля, ввэр-1000