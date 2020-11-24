https://ria.ru/20201124/energoblok-1586105895.html
На Курской АЭС остановилась работа энергоблока
На Курской АЭС остановилась работа энергоблока
В России произошло второе за этот вторник отключение атомного энергоблока — теперь не работает блок № 3 Курской АЭС, сообщил "Росэнергоатом" в Telegram. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:42
2020-11-24T15:42
2020-11-24T16:45
ростовская аэс
курская аэс
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России произошло второе за этот вторник отключение атомного энергоблока — теперь не работает блок № 3 Курской АЭС, сообщил "Росэнергоатом" в Telegram."Двадцать четвертого ноября третий энергоблок Курской АЭС остановлен по факту срабатывания автоматики. <...> Энергоблок будет включен <...> после выяснения и устранения причин останова", — говорится в релизе.Блоки № 1, 2 и 4 продолжают работать на мощности, установленной диспетчерским графиком.Ранее во вторник автоматика отключила энергоблок № 1 Ростовской АЭС.Курская АЭС — крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". Станция расположена в 40 километрах юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм.На Курской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью четыре тысячи мегаватт. Энергоблоки станции подключили к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах они прошли глубокую техническую модернизацию.Сейчас строится Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации мощности. Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными в проекте ВВЭР-ТОИ.ВВЭР-ТОИ — типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС с водо-водяным реактором мощностью до 1300 мегаватт.
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РИА Новости
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ростовская аэс, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курск, в мире
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В России произошло второе за этот вторник отключение атомного энергоблока — теперь не работает блок № 3 Курской АЭС
, сообщил "Росэнергоатом
" в Telegram
.
"Двадцать четвертого ноября третий энергоблок Курской АЭС остановлен по факту срабатывания автоматики. <...> Энергоблок будет включен <...> после выяснения и устранения причин останова", — говорится в релизе.
Блоки № 1, 2 и 4 продолжают работать на мощности, установленной диспетчерским графиком.
Ранее во вторник автоматика отключила энергоблок № 1 Ростовской АЭС
.
Курская АЭС — крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом
". Станция расположена в 40 километрах юго-западнее Курска
на левом берегу реки Сейм.
На Курской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью четыре тысячи мегаватт. Энергоблоки станции подключили к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах они прошли глубокую техническую модернизацию.
Сейчас строится Курская АЭС-2
— атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации мощности. Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными в проекте ВВЭР-ТОИ.
ВВЭР-ТОИ — типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС с водо-водяным реактором мощностью до 1300 мегаватт.