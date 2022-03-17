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В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2" - РИА Новости, 17.03.2022
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В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2" - РИА Новости, 17.03.2022
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
Работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, передает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:41
2022-03-17T01:41
в мире
япония
токио
фукусима (префектура)
землетрясение на северо-востоке японии
москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо.Ранее телеканал NHK сообщал, что на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" в бассейне с отработавшим ядерным топливом остановился насос, подающий воду для охлаждения.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлялась угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в Токио. Информации о разрушениях пока нет, по данным СМИ, погиб один человек, около 70 пострадали.
https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778575499.html
япония
токио
фукусима (префектура)
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в мире, япония, токио, фукусима (префектура), землетрясение на северо-востоке японии , москва
01:41 17.03.2022
 
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"

Киодо: работа системы охлаждения отработавшего топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена

© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / KYODO
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо.
Ранее телеканал NHK сообщал, что на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" в бассейне с отработавшим ядерным топливом остановился насос, подающий воду для охлаждения.

"Система охлаждения отработавшего топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена", — говорится в сообщении агентства.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлялась угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в Токио. Информации о разрушениях пока нет, по данным СМИ, погиб один человек, около 70 пострадали.
Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине. Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:11
В результате землетрясения в Японии погиб один человек
 
В миреЯпонияТокиоФукусима (префектура)Землетрясение на северо-востоке ЯпонииМосква
 
 
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