https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2" - РИА Новости, 17.03.2022
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
Работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, передает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:41
2022-03-17T01:41
2022-03-17T01:41
в мире
япония
токио
фукусима (префектура)
землетрясение на северо-востоке японии
москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо.Ранее телеканал NHK сообщал, что на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" в бассейне с отработавшим ядерным топливом остановился насос, подающий воду для охлаждения.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлялась угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в Токио. Информации о разрушениях пока нет, по данным СМИ, погиб один человек, около 70 пострадали.
https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778575499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, фукусима (префектура), землетрясение на северо-востоке японии , москва
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
Киодо: работа системы охлаждения отработавшего топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановлена