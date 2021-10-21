https://ria.ru/20211021/aes-1755521986.html

Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС

Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС - РИА Новости, 21.10.2021

Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС

Второй энергоблок Ростовской АЭС в четверг остановили для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара, ситуация... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:45

2021-10-21T09:45

2021-10-21T10:23

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ростовская аэс

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Второй энергоблок Ростовской АЭС в четверг остановили для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара, ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности, сообщил РИА Новости источник в "Росатоме"."В одном из помещений, <...> где располагается тепломеханическое оборудование, во время обхода обнаружился пар. В 0:54 мск четверга блок в установленном порядке, по согласованной заявке, был временно остановлен для проведения регламентных работ на этом оборудовании", — сказал собеседник агентства.Представитель госкорпорации пояснил, что оно не имеет отношения к реакторной установке."Это так называемый второй контур, теплообменное оборудование, там чистый пар, где в принципе нет никакой радиоактивности", — пояснил источник.Предполагается, что работы займут несколько дней. По словам источника, ситуация штатная, радиационный фон соответствует норме.

https://ria.ru/20210926/energoblok-1751865743.html

ростовская область

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростовская аэс, происшествия, ростовская область