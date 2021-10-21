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Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС
Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС - РИА Новости, 21.10.2021
Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС
Второй энергоблок Ростовской АЭС в четверг остановили для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара, ситуация... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:45
2021-10-21T10:23
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ростовская аэс
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Второй энергоблок Ростовской АЭС в четверг остановили для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара, ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности, сообщил РИА Новости источник в "Росатоме"."В одном из помещений, &lt;...&gt; где располагается тепломеханическое оборудование, во время обхода обнаружился пар. В 0:54 мск четверга блок в установленном порядке, по согласованной заявке, был временно остановлен для проведения регламентных работ на этом оборудовании", — сказал собеседник агентства.Представитель госкорпорации пояснил, что оно не имеет отношения к реакторной установке."Это так называемый второй контур, теплообменное оборудование, там чистый пар, где в принципе нет никакой радиоактивности", — пояснил источник.Предполагается, что работы займут несколько дней. По словам источника, ситуация штатная, радиационный фон соответствует норме.
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ростовская область
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростовская аэс, происшествия, ростовская область
09:45 21.10.2021 (обновлено: 10:23 21.10.2021)
 
Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС

Источник: второй энергоблок Ростовской АЭС остановили для проведения регламентных работ

© РИА Новости / Сергей ПивоваровРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Второй энергоблок Ростовской АЭС в четверг остановили для регламентных работ из-за дефекта в одном из элементов системы контроля влажности пара, ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности, сообщил РИА Новости источник в "Росатоме".
"В одном из помещений, <...> где располагается тепломеханическое оборудование, во время обхода обнаружился пар. В 0:54 мск четверга блок в установленном порядке, по согласованной заявке, был временно остановлен для проведения регламентных работ на этом оборудовании", — сказал собеседник агентства.
Представитель госкорпорации пояснил, что оно не имеет отношения к реакторной установке.
"Это так называемый второй контур, теплообменное оборудование, там чистый пар, где в принципе нет никакой радиоактивности", — пояснил источник.
Предполагается, что работы займут несколько дней. По словам источника, ситуация штатная, радиационный фон соответствует норме.
Калининская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 12:22
На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ростовская АЭСПроисшествияРостовская область
 
 
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