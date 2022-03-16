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Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
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Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ
Специалисты на АЭС "Фукусима-1" убедились, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:55
2022-03-16T20:55
в мире
япония
фукусима (префектура)
аэс "фукусима"
землетрясение
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Специалисты на АЭС "Фукусима-1" убедились, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром, сообщил телеканал NHK.Ранее сообщалось, что в районе турбинного отделения пятого блока сработала пожарная сигнализация. Изменений в показаниях приборов мониторинга радиации нет.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами. Цунами высотой 20 сантиметров зафиксировано в порту Исиномаки и Сэндай в префектуре Мияги. Метеоролги предупреждают, что возможны повторные, более высокие волны.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.С мест сообщают о пострадавших, их число уточняется.
https://ria.ru/20220316/nasos-1778550737.html
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в мире, япония, фукусима (префектура), аэс "фукусима", землетрясение
20:55 16.03.2022
 
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ

Телеканал NHK сообщил, что сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1"
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Специалисты на АЭС "Фукусима-1" убедились, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось, что в районе турбинного отделения пятого блока сработала пожарная сигнализация. Изменений в показаниях приборов мониторинга радиации нет.
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами. Цунами высотой 20 сантиметров зафиксировано в порту Исиномаки и Сэндай в префектуре Мияги. Метеоролги предупреждают, что возможны повторные, более высокие волны.
Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
С мест сообщают о пострадавших, их число уточняется.
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В миреЯпонияФукусима (префектура)АЭС "Фукусима"Землетрясение
 
 
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