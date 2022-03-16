https://ria.ru/20220316/signalizatsiya-1778553611.html
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ
Специалисты на АЭС "Фукусима-1" убедились, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:55
2022-03-16T20:55
2022-03-16T20:55
в мире
япония
фукусима (префектура)
аэс "фукусима"
землетрясение
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Специалисты на АЭС "Фукусима-1" убедились, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром, сообщил телеканал NHK.Ранее сообщалось, что в районе турбинного отделения пятого блока сработала пожарная сигнализация. Изменений в показаниях приборов мониторинга радиации нет.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами. Цунами высотой 20 сантиметров зафиксировано в порту Исиномаки и Сэндай в префектуре Мияги. Метеоролги предупреждают, что возможны повторные, более высокие волны.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.С мест сообщают о пострадавших, их число уточняется.
https://ria.ru/20220316/nasos-1778550737.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фукусима (префектура), аэс "фукусима", землетрясение
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ
Телеканал NHK сообщил, что сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара