https://ria.ru/20220316/signalizatsiya-1778553611.html

Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ

Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022

Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ

Специалисты на АЭС "Фукусима-1" убедились, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:55

2022-03-16T20:55

2022-03-16T20:55

в мире

япония

фукусима (префектура)

аэс "фукусима"

землетрясение

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Специалисты на АЭС "Фукусима-1" убедились, что срабатывание сигнализации не было вызвано пожаром, сообщил телеканал NHK.Ранее сообщалось, что в районе турбинного отделения пятого блока сработала пожарная сигнализация. Изменений в показаниях приборов мониторинга радиации нет.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами. Цунами высотой 20 сантиметров зафиксировано в порту Исиномаки и Сэндай в префектуре Мияги. Метеоролги предупреждают, что возможны повторные, более высокие волны.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.С мест сообщают о пострадавших, их число уточняется.

https://ria.ru/20220316/nasos-1778550737.html

https://ria.ru/20220316/poezd-1778547468.html

япония

фукусима (префектура)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, япония, фукусима (префектура), аэс "фукусима", землетрясение