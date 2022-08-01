https://ria.ru/20220801/yaponiya-1806400097.html

В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама"

В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама" - РИА Новости, 01.08.2022

В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама"

В японской префектуре Фукуи на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн жидкости с радионуклидами при вливании воды в насос защитной оболочки третьего реактора... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:18

2022-08-01T13:18

2022-08-01T15:16

в мире

япония

фукусима-1

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ТОКИО, 1 авг — РИА Новости. В японской префектуре Фукуи на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн жидкости с радионуклидами при вливании воды в насос защитной оболочки третьего реактора на АЭС "Михама", передает агентство Киодо со ссылкой на оператора станции компанию Kansai Electric Power.Сообщается, что в 10:55 (04:55 мск) сработала сигнализация, оповестившая о снижении объема воды, поступающего в насос. Сотрудники станции обнаружили лужу около фильтра и собрали более половины вытекшей жидкости в специальную цистерну на случай утечки. Компания при этом утверждает, что влияния на окружающую среду это не окажет. Это первый реактор старше 40 лет, перезапуск которого состоялся после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Он возобновил работу в июне прошлого года, но уже в октябре его вновь остановили из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Компания приняла необходимые меры и рассчитывала перезапустить реактор в этом месяце. К 6 сентября планировался выход на коммерческую загрузку.По закону максимальный срок использования реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но его могут продлить еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.

https://ria.ru/20211214/tseziy-1763629483.html

https://ria.ru/20210627/aes-1738745744.html

япония

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, фукусима-1