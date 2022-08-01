13:18 01.08.2022 (обновлено: 15:16 01.08.2022)
В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама"
В Японии произошла утечка семи тонн радиоактивной воды на третьем реакторе АЭС "Михама"
CC BY-SA 4.0 / Alpsdake /
АЭС "Михама". Архивное фото
ТОКИО, 1 авг — РИА Новости. В японской префектуре Фукуи на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн жидкости с радионуклидами при вливании воды в насос защитной оболочки третьего реактора на АЭС "Михама", передает агентство Киодо со ссылкой на оператора станции компанию Kansai Electric Power.
Сообщается, что в 10:55 (04:55 мск) сработала сигнализация, оповестившая о снижении объема воды, поступающего в насос. Сотрудники станции обнаружили лужу около фильтра и собрали более половины вытекшей жидкости в специальную цистерну на случай утечки.
14 декабря 2021, 12:09В водах Северного Ледовитого океана нашли цезий с АЭС "Фукусима-1"
Компания при этом утверждает, что влияния на окружающую среду это не окажет.
Это первый реактор старше 40 лет, перезапуск которого состоялся после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Он возобновил работу в июне прошлого года, но уже в октябре его вновь остановили из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Компания приняла необходимые меры и рассчитывала перезапустить реактор в этом месяце. К 6 сентября планировался выход на коммерческую загрузку.
По закону максимальный срок использования реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но его могут продлить еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.
По закону максимальный срок использования реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но его могут продлить еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.
27 июня 2021, 08:00Японию ничему не научила "Фукусима": миру уже страшно