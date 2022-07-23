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Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть, идет набор мощности - РИА Новости, 23.07.2022
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Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть, идет набор мощности
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть, идет набор мощности - РИА Новости, 23.07.2022
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть, идет набор мощности
Энергоблок №7 Нововоронежской атомной станции подключен к сети после произошедшего утром в субботу отключения, сейчас идет набор мощности, сообщает... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T20:54
2022-07-23T20:54
в мире
нововоронежская аэс
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Энергоблок №7 Нововоронежской атомной станции подключен к сети после произошедшего утром в субботу отключения, сейчас идет набор мощности, сообщает правительство Воронежской области.Ранее сообщалось, что в 9:55 мск 23 июля 2022 года энергоблок №7 Нововоронежской АЭС были отключен от сети действием электрических защит турбогенератора для проведения ремонтных работ."Двадцать третьего июля 2022 года в 17:37 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть после непродолжительного останова и ревизии электротехнического оборудования. В настоящее время идёт поэтапный набор мощности", - говорится в сообщении.По данным облправительства, в настоящее время на станции энергоблок №4 работает в штатном режиме и "несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком". Энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.Власти отмечают, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет."Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении облправительства.
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в мире, нововоронежская аэс
20:54 23.07.2022
 
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть, идет набор мощности

Правительство области: энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть, идет набор мощности

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Нововоронежская АЭС. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Энергоблок №7 Нововоронежской атомной станции подключен к сети после произошедшего утром в субботу отключения, сейчас идет набор мощности, сообщает правительство Воронежской области.
Ранее сообщалось, что в 9:55 мск 23 июля 2022 года энергоблок №7 Нововоронежской АЭС были отключен от сети действием электрических защит турбогенератора для проведения ремонтных работ.
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"Двадцать третьего июля 2022 года в 17:37 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть после непродолжительного останова и ревизии электротехнического оборудования. В настоящее время идёт поэтапный набор мощности", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, в настоящее время на станции энергоблок №4 работает в штатном режиме и "несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком". Энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.
Власти отмечают, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.
"Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении облправительства.
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