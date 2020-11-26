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На Нововоронежской АЭС остановилась работа атомного энергоблока
На Нововоронежской АЭС остановилась работа атомного энергоблока
На Нововоронежской АЭС произошла остановка работы атомного энергоблока, сообщается в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом", входящего в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:28
2020-11-26T19:28
2020-11-26T22:29
ядерные технологии
нововоронежская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
воронежская область
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Нововоронежской АЭС произошла остановка работы атомного энергоблока, сообщается в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом".Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС (по другой классификации — блок № 2 Нововоронежской АЭС-2) с реактором ВВЭР-1200 ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2019 года.Во вторник из-за срабатывания автоматики отключились первый энергоблок Ростовской АЭС и третий блок Курской АЭС.
https://ria.ru/20201126/oproverzhenie-1586485867.html
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нововоронежская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", воронежская область, в мире