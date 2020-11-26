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Ядерные технологии
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На Нововоронежской АЭС остановилась работа атомного энергоблока
На Нововоронежской АЭС остановилась работа атомного энергоблока
На Нововоронежской АЭС произошла остановка работы атомного энергоблока, сообщается в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом", входящего в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:28
2020-11-26T22:29
ядерные технологии
нововоронежская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
воронежская область
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Нововоронежской АЭС произошла остановка работы атомного энергоблока, сообщается в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом".Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС (по другой классификации — блок № 2 Нововоронежской АЭС-2) с реактором ВВЭР-1200 ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2019 года.Во вторник из-за срабатывания автоматики отключились первый энергоблок Ростовской АЭС и третий блок Курской АЭС.
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нововоронежская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", воронежская область, в мире

На Нововоронежской АЭС остановилась работа атомного энергоблока

19:28 26.11.2020 (обновлено: 22:29 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Нововоронежской АЭС произошла остановка работы атомного энергоблока, сообщается в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом".

"Двадцать шестого ноября в 17:10 седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики отключен от сети по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. Причины срабатывания датчика выясняются", — говорится в сообщении оператора российских атомных станций.

Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС (по другой классификации — блок № 2 Нововоронежской АЭС-2) с реактором ВВЭР-1200 ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2019 года.
Во вторник из-за срабатывания автоматики отключились первый энергоблок Ростовской АЭС и третий блок Курской АЭС.
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Ядерные технологииНововоронежская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Воронежская областьВ мире
 
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