https://ria.ru/20201126/aes-1586510470.html

На Нововоронежской АЭС остановилась работа атомного энергоблока

На Нововоронежской АЭС остановилась работа атомного энергоблока

На Нововоронежской АЭС произошла остановка работы атомного энергоблока, сообщается в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом", входящего в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:28

2020-11-26T19:28

2020-11-26T22:29

ядерные технологии

нововоронежская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

воронежская область

в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Нововоронежской АЭС произошла остановка работы атомного энергоблока, сообщается в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом".Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС (по другой классификации — блок № 2 Нововоронежской АЭС-2) с реактором ВВЭР-1200 ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2019 года.Во вторник из-за срабатывания автоматики отключились первый энергоблок Ростовской АЭС и третий блок Курской АЭС.

https://ria.ru/20201126/oproverzhenie-1586485867.html

воронежская область

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нововоронежская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", воронежская область, в мире