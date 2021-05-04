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На Белоярской АЭС отключился от сети "энергоблок будущего"
На Белоярской АЭС отключился от сети "энергоблок будущего"
Автоматика во вторник опять отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимым для отработки ряда... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:54
2021-05-04T12:54
2021-05-04T18:22
белоярская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Автоматика во вторник опять отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимым для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего, радиационная обстановка в норме, причины случившегося выясняются, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом")."Четвертого мая 2021 года в 13:45 местного времени (11:45 московского времени) действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок № 4. Причины отключения энергоблока выясняются", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет, радиационная обстановка на территории атомной станции находится на уровне естественных значений природного фона.Это не первый подобный случай в нынешнем году. В конце марта автоматика тоже отключала четвертый блок от сети.Блок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 и жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего — замыкания ядерного топливного цикла на базе быстрых реакторов и прежде всего для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. Этот блок стал прототипом более мощных коммерческих быстрых энергоблоков БН-1200. Сейчас БН-800 на треть загружен МОКС-топливом.
https://ria.ru/20210430/ekspluatatsiya-1730704700.html
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белоярская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Автоматика во вторник опять отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС
с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимым для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего, радиационная обстановка в норме, причины случившегося выясняются, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом
" (входит в госкорпорацию "Росатом
").
"Четвертого мая 2021 года в 13:45 местного времени (11:45 московского времени) действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок № 4. Причины отключения энергоблока выясняются", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет, радиационная обстановка на территории атомной станции находится на уровне естественных значений природного фона.
Это не первый подобный случай в нынешнем году. В конце марта автоматика тоже отключала четвертый блок от сети.
Блок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 и жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего — замыкания ядерного топливного цикла на базе быстрых реакторов и прежде всего для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. Этот блок стал прототипом более мощных коммерческих быстрых энергоблоков БН-1200. Сейчас БН-800 на треть загружен МОКС-топливом.