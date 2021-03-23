https://ria.ru/20210323/aes-1602483051.html
Автоматика отключила "энергоблок будущего" на Белоярской АЭС
Автоматика отключила "энергоблок будущего" на Белоярской АЭС
Автоматика во вторник отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимом для отработки ряда технологий... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:37
2021-03-23T14:37
2021-03-23T14:37
белоярская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Автоматика во вторник отключила от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, необходимом для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего, радиационная обстановка в норме, причины случившегося выясняются, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет. Радиационная обстановка на территории расположения станции находится на уровне естественных значений природного фона, подчеркивает "Росэнергоатом".Белоярская АЭС находится в Свердловской области, примерно в 50 километрах от Екатеринбурга.Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 и жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего - замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов и, прежде всего, для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. Этот блок стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200. Сейчас БН-800 на треть загружен МОКС-топливом.
https://ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602182185.html
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белоярская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", свердловская область, екатеринбург, в мире