https://ria.ru/20211025/energoblok-1756075641.html

Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети

Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 25.10.2021

Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок №2 Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта тепло-механического оборудования, сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:46

2021-10-25T09:46

2021-10-25T09:46

ядерные технологии

новости - ядерные технологии

ростовская область

ростовская аэс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Энергоблок №2 Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта тепло-механического оборудования, сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции.В минувший четверг, 21 октября, энергоблок №2 был остановлен из-за дефекта в теплообменном контуре. На радиационную обстановку в Ростовской области это не повлияло.В настоящее время энергоблоки №2, №3, №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

https://ria.ru/20211021/aes-1755534129.html

ростовская область

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новости - ядерные технологии, ростовская область, ростовская аэс