https://ria.ru/20211025/energoblok-1756075641.html
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 25.10.2021
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети
Энергоблок №2 Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта тепло-механического оборудования, сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:46
2021-10-25T09:46
2021-10-25T09:46
ядерные технологии
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Энергоблок №2 Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта тепло-механического оборудования, сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции.В минувший четверг, 21 октября, энергоблок №2 был остановлен из-за дефекта в теплообменном контуре. На радиационную обстановку в Ростовской области это не повлияло.В настоящее время энергоблоки №2, №3, №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.
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новости - ядерные технологии, ростовская область, ростовская аэс
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта