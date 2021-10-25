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Ядерные технологии
https://ria.ru/20211025/energoblok-1756075641.html
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 25.10.2021
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети
Энергоблок №2 Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта тепло-механического оборудования, сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:46
2021-10-25T09:46
ядерные технологии
новости - ядерные технологии
ростовская область
ростовская аэс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Энергоблок №2 Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта тепло-механического оборудования, сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции.В минувший четверг, 21 октября, энергоблок №2 был остановлен из-за дефекта в теплообменном контуре. На радиационную обстановку в Ростовской области это не повлияло.В настоящее время энергоблоки №2, №3, №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.
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новости - ядерные технологии, ростовская область, ростовская аэс
09:46 25.10.2021
 
Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети

Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Энергоблок №2 Ростовской АЭС подключили к сети после ремонта тепло-механического оборудования, сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции.
"24 октября в 20.53 энергоблок №2 был включен сеть после ремонтных работ на тепло-механическом оборудовании", - говорится в сообщении. Энергоблок уже работает на номинальном уровне мощности.
В минувший четверг, 21 октября, энергоблок №2 был остановлен из-за дефекта в теплообменном контуре. На радиационную обстановку в Ростовской области это не повлияло.
В настоящее время энергоблоки №2, №3, №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.
Сотрудники оперативной смены Ростовской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 11:05
ЧП на российских АЭС в 2011-2021 годах
 
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