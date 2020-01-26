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В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
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РИА Новости

В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации

09:32 26.01.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaАтомная электростанция Иката, Япония
Атомная электростанция Иката, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Атомная электростанция Иката, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Компания-оператор АЭС "Иката" в японской префектуре Эхимэ Shikoku Electric Power Company намерена приостановить профилактические работы на третьем энергоблоке после того, как станция на несколько секунд осталась полностью без энергоснабжения, до выявления причин инцидента.
Как сообщается на сайте компании, чрезвычайная ситуация была зафиксирована в 15.40 субботы (09.40 мск). Сразу же после отключения энергоснабжения были активированы аварийные генераторы. Тем не менее, первый и второй энергоблоки были полностью обесточены на три секунды, а третий – на 10 секунд.
Запуск аварийных генераторов на станции стал первым случаем с 1999 года. Утечки радиоактивных веществ в результате инцидента не выявлено.
Нештатная ситуация на АЭС стала уже второй по счету в январе. Ранее ходе работ по извлечению 16 сборок с отработавшим МОХ-топливом – смеси урана и плутония - была случайно приподнята одна из 48 аварийных регулирующих кассет, которые служат, в том числе, для контроля над ходом цепной реакции в реакторе. Кассета находилась вне реактора в течение 7 часов. Утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.
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Реактор третьего энергоблока АЭС "Иката" должен был быть перезапущен в апреле этого года после прохождения профилактики. Он был признан соответствующим нормам безопасности, введенным после аварии на АЭС "Фукусима-1", и был впервые перезапущен в августе 2016 года. Однако в 2017 году по иску граждан решением высшего суда Хиросимы его работа была остановлена. В 2018 году другой судья того же суда пересмотрел предыдущее решение и разрешил работу реактора. В прошлом году трое жителей островов юго-восточной части префектуры Ямагути подали иск с требованием остановить реактор, однако окружной суд Ямагути отклонил это требование.
Многие жители префектуры Эхимэ, а также Хиросимы и Ямагути считают реактор опасным, так как он находится недалеко от разлома земной коры и может быть уязвим при сильном землетрясении, а также в 130 километрах от него находится активный вулкан Асо.
В настоящее время в Японии существуют 15 АЭС с 33 реакторами. Из них прошли стандарты безопасности и возобновили работу девять реакторов на пяти станциях, считая третий реактор АЭС "Иката".
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