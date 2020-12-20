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Ядерные технологии
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Аварийно отключившуюся АЭС в Финляндии подключили к энергосети
Аварийно отключившуюся АЭС в Финляндии подключили к энергосети
Второй энергоблок АЭС Олкилуото, аварийно отключившийся 10 декабря, вновь подключен к финской электросети, сообщает в воскресенье собственник станции, компания... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T10:28
2020-12-20T10:28
ядерные технологии
магатэ
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 дек - РИА Новости. Второй энергоблок АЭС Олкилуото, аварийно отключившийся 10 декабря, вновь подключен к финской электросети, сообщает в воскресенье собственник станции, компания Teollisuuden Voima.Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии 10 декабря сообщило, что на АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился. Инцидент на финской АЭС не создал угрозы безопасности окружающей среды и людей, радиация на станции и в ее окрестностях находится на нормальном уровне, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Блок станции Olkiluoto 2 был повторно подключен к финской национальной электросети вчера, 19 декабря, в 23.53 (00.53 мск). Планируется, что выход на полную мощность состоится во вторник, 22 декабря", - говорится в сообщении.
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магатэ, финляндия, в мире

Аварийно отключившуюся АЭС в Финляндии подключили к энергосети

10:28 20.12.2020
 
CC BY 3.0 / Hannu Huovila / Атомная электростанция "Олкилуото" в Финляндии
Атомная электростанция Олкилуото в Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
CC BY 3.0 / Hannu Huovila /
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 дек - РИА Новости. Второй энергоблок АЭС Олкилуото, аварийно отключившийся 10 декабря, вновь подключен к финской электросети, сообщает в воскресенье собственник станции, компания Teollisuuden Voima.
Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии 10 декабря сообщило, что на АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился. Инцидент на финской АЭС не создал угрозы безопасности окружающей среды и людей, радиация на станции и в ее окрестностях находится на нормальном уровне, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 13:46
На Украине аварийно отключился первый энергоблок Ровенской АЭС
"Блок станции Olkiluoto 2 был повторно подключен к финской национальной электросети вчера, 19 декабря, в 23.53 (00.53 мск). Планируется, что выход на полную мощность состоится во вторник, 22 декабря", - говорится в сообщении.
 
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