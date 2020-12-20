https://ria.ru/20201220/aes-1590091461.html

Аварийно отключившуюся АЭС в Финляндии подключили к энергосети

Аварийно отключившуюся АЭС в Финляндии подключили к энергосети

Второй энергоблок АЭС Олкилуото, аварийно отключившийся 10 декабря, вновь подключен к финской электросети, сообщает в воскресенье собственник станции, компания... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T10:28

2020-12-20T10:28

2020-12-20T10:28

ядерные технологии

магатэ

финляндия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588618288_441:0:4082:2048_1920x0_80_0_0_b47d32c385d58898897200706d544084.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 дек - РИА Новости. Второй энергоблок АЭС Олкилуото, аварийно отключившийся 10 декабря, вновь подключен к финской электросети, сообщает в воскресенье собственник станции, компания Teollisuuden Voima.Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии 10 декабря сообщило, что на АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился. Инцидент на финской АЭС не создал угрозы безопасности окружающей среды и людей, радиация на станции и в ее окрестностях находится на нормальном уровне, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Блок станции Olkiluoto 2 был повторно подключен к финской национальной электросети вчера, 19 декабря, в 23.53 (00.53 мск). Планируется, что выход на полную мощность состоится во вторник, 22 декабря", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/aes-1588908484.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, финляндия, в мире