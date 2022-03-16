https://ria.ru/20220316/nasos-1778550737.html
Работу одного из насосов для охлаждения топлива на "Фукусиме-2"восстановили
Работу одного из насосов для охлаждения топлива на "Фукусиме-2"восстановили - РИА Новости, 16.03.2022
Работу одного из насосов для охлаждения топлива на "Фукусиме-2"восстановили
Специалисты восстановили работу насоса, качающего воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке остановленной АЭС... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:38
2022-03-16T20:38
2022-03-16T20:39
в мире
фукусима (префектура)
япония
тихий океан
аэс "фукусима"
землетрясение
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Специалисты восстановили работу насоса, качающего воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке остановленной АЭС "Фукусима-2" на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные ядерного регулятора страны.Работа насосов на первом и третьем энергоблоках станции была остановлена после мощного землетрясения."Работа насоса третьего энергоблока была восстановлена в 00.22 по местному времени (18.22 среды мск)", - отмечается в сообщении регулятора.Насос на первом энергоблоке по-прежнему не работает. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет. Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через 7 дней.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
https://ria.ru/20220316/poezd-1778547468.html
https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фукусима (префектура), япония, тихий океан, аэс "фукусима", землетрясение
20:38 16.03.2022 (обновлено: 20:39 16.03.2022)
Работу одного из насосов для охлаждения топлива на "Фукусиме-2"восстановили
Работу одного из насосов для охлаждения топлива на АЭС "Фукусима-2" в Японии восстановили
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Специалисты восстановили работу насоса, качающего воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке остановленной АЭС "Фукусима-2" на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные ядерного регулятора страны.
Работа насосов на первом и третьем энергоблоках станции была остановлена после мощного землетрясения.
"Работа насоса третьего энергоблока была восстановлена в 00.22 по местному времени (18.22 среды мск)", - отмечается в сообщении регулятора.
Насос на первом энергоблоке по-прежнему не работает. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет. Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через 7 дней.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии
в Тихом океане
в районе префектуры Фукусима
в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.